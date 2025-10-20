Який японський автомобіль рідко потребує ремонту Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

Небагато розкішних SUV змогли досягти такого балансу між надійністю, комфортом та продуктивністю, як японський Acura MDX. З моменту свого випуску у 2001 році ця модель автомобіля завоювала репутацію одного з найнадійніших преміальних SUV на ринку.

Про це пише Top Speed

«У той час як німецькі конкуренти часто обіцяють передові технології, привабливість MDX полягає в його перевіреній механіці та довгостроковій цінності. Це сімейний SUV, який не вимагає постійної уваги, що робить його улюбленцем серед покупців, які цінують довговічність більше, ніж зовнішній блиск», — підкреслили у матеріалі.

За словами експертів, цей автомобіль елегантний, але невибагливий, високотехнологічний, але не вимагає особливого догляду. Крім того, фахівці запевняють, що кожна деталь MDX створена для того, аби прослужити набагато довше, ніж середній цикл володіння автівкою.

«Надійність Acura MDX не є випадковою, вона була закладена в кожне покоління цього автомобіля. Acura, розкішний підрозділ Honda, завжди спирався на філософію Honda „кайдзен“, або постійне вдосконалення. Кожна нова версія MDX базується на успіху попередньої, не додаючи зайвої складності», — додають у виданні.

Зазначається, що цей автомобіль є довговічним завдяки своєму 3,5-літровому атмосферному двигуну V6 від Acura.

«Конструкція цього двигуна поступово вдосконалювалася протягом двох десятиліть, завдяки легендарній інженерній дисципліні Honda. Залежно від року випуску, V6 розвиває потужність від 290 до 295 кінських сил, забезпечуючи плавну та легку роботу без додаткового навантаження або складності обслуговування турбокомпресорів. Проста, але міцна конструкція є ключовим фактором, завдяки якому так багато MDX досягають високого пробігу з мінімальними механічними проблемами», — пояснюють у матеріалі.

«Багато моделей MDX початку 2010-х років і сьогодні зберігають свій преміальний вигляд, а сидіння не просіли, а органи управління працюють, як нові. Саме це відчуття довговічної якості відрізняє Acura від багатьох європейських конкурентів, інтер’єри яких часто зношуються вже через кілька років», — зауважують у матеріалі.

