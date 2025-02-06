Лише 12% українців планують купувати житло у 2025 році: скільки готові витратити (дослідження) — Finance.ua
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Лише 12% українців планують купувати житло у 2025 році: скільки готові витратити (дослідження)

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Лише 12% українців планують купувати житло у 2025 році: скільки готові витратити (дослідження)
Лише 12% українців планують купувати житло у 2025 році: скільки готові витратити (дослідження)
Попит на купівлю житла у січні-жовтні 2024 року знизився на 3,1% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані опитування маркетплейсу OLX Нерухомість.
Загалом в опитуванні взяло участь майже 5 тисяч респондентів зпідконтрольних регіонів України. Щодо поточного житлового стану — 46% опитаних проживають у власному житлі, 29% - орендують нерухомість, 20% - живуть разом із батьками або іншими родичами. 5% проживають закордоном або на умовах ВПО.

Чи планують купувати нове житло

На запитання про плани щодо власної нерухомості 73% респондентів відповіли, що нічого не планують робити у 2025 році зі своїми квадратними метрами. Водночас 15% визнали, що хочуть продати житло та ще 12% - здавати в оренду.
64% опитаних зазначили, що не планують цьогоріч купувати нерухомість. 24% лише думають про придбання в перспективі наступних п’яти років. І лише 12% планують купувати майно.
  • Серед причин купівлі 46% зазначили, що хочуть покращення житлових умов (збільшення площі, сучасніша квартира), 23% - купують через переїзд в іншу область чи місто, 22% хочуть зробити інвестицію або зберегти кошти, 17% - прагнуть скористатись доступними кредитними чи іпотечними програмами.
  • Серед варіантів «інше» (10% респондентів) переважають причини про втрачене чи зруйноване через воєнні дії житло або окупацію території проживання.

Яку нерухомість готові купувати

90% опитаних схиляються до покупки житлової нерухомості (будинок чи квартира), 5% хочуть придбати земельну ділянку, 3% розглядають покупку комерційних площ — офіси, кавʼярні, склади тощо.
Щодо житлової нерухомості:
  • більшість респондентів (51%) бажають придбати «вторинку» з ремонтом,
  • 32% - здану в експлуатацію новобудову або новобудову із ремонтом,
  • 13% зазначили про купівлю квартири на стадії котловану, щоб вкласти кошти у будівництво.

Скільки готові витратити

На запитання щодо бюджету на купівлю житла 46% опитаних відповіли, що розглядають покупку до $30 000. Ще 34% готові витратити $30 000 — $60 000, 16% від $60 000 до $150 000 і 4% розглядають можливість покупки житла вартістю понад $150 000.
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55% опитаних планує купувати житло за власні кошти, не використовуючи кредитні чи іпотечні програми. Ще 25% планують покупку через «єОселя», ще 20% розглядають інші програми кредитування. Додатково купівлю з метою здачі в оренду розглядають понад 24% опитаних — 20% для здачі в довгострокову оренду та 4% для подобової оренди.
Серед факторів автономності та безпеки житла, які є пріоритетними під час вибору нерухомості, респонденти зазначили:
  • 62% - доступ до важливих об’єктів інфраструктури у пішохідній досяжності (лікарні, магазини),
  • 52% - наявність системи автономного опалення,
  • 34% - наявність автономного водопостачання,
  • 33% - оснащення житла генератором чи іншим альтернативним джерелом енергії, 31% - наявність укриття поблизу житла,
  • 30% - захищеність території (огороджена територія, охорона, відеонагляд).
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