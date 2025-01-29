Як змінились ціни на квартири з різною кількістю кімнат за 2024 рік (інфографіка) — Finance.ua
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Як змінились ціни на квартири з різною кількістю кімнат за 2024 рік (інфографіка)

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Як змінились ціни на квартири з різною кількістю кімнат за 2024 рік (інфографіка)
Як змінились ціни на квартири з різною кількістю кімнат за 2024 рік (інфографіка)
Медіанна ціна однокімнатних квартир по Україні у 2024 році стрімко зростала, крім кількох областей, розташованих поблизу лінії фронту.
Про це свідчить аналітика OLX.

Ціни на однокімнатні квартири

Найбільше однокімнатки подорожчали у таких областях (і середня ціна на початку 2024 року):
  • Рівненська: + 33%, середня ціна — 1,4 млн грн;
  • Закарпатська: +25,4%, 2 млн грн;
  • Волинська: +23,5%, 1,4 млн грн;
  • Чернівецька: +19,5%, 1,6 млн грн;
  • Житомирська: +16,9%, 1,4 млн грн.
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У Київській області приріст у вартості становить 8,2%, а середня ціна однокімнатної квартири у 2024 тут була 1,8 млн грн.
Найдешевші однокімнатні квартири із середньою вартістю 684 949 грн продають у Херсонській області. Трохи дорожче у Запорізькій та Сумській областях — 755 900 грн та 780 585 грн відповідно.
Як змінились ціни на квартири з різною кількістю кімнат за 2024 рік (інфографіка)

Двокімнатні квартири

Найдорожчі двокімнатки у 2024 році продавали у Львівській (3,1 млн грн), Київській (2,9 млн грн) та Закарпатській (2,8 млн грн) областях.
Проте, згідно зі статистикою, за рік найбільше зросла медіанна ціна у Житомирській області — тут середні ціни зросли на чверть, а на початку 2024 року купити двокімнатку можна було у середньому за 1,6 млн грн.
Ситуація із найдешевшим житлом із двома кімнатами мало відрізняється від однокімнаток. Так, найнижча медіанна ціна у Херсонській області — 991 218 грн. А за 1 млн грн у середньому можна придбати двокімнатку у Запорізькій, Сумській та Миколаївській областях.
Як змінились ціни на квартири з різною кількістю кімнат за 2024 рік (інфографіка)

Трикімнатні квартири

На понад 39% зросли ціни на трикімнатні квартири у Закарпатській області — на початку 2024 у середньому придбати квартиру тут можна було за 2,8 млн грн.
Проте найдорожчими областями стабільно залишаються Київська та Львівська з медіаною у 4,8 млн грн та 3,6 млн грн за трикімнатки.
Як змінились ціни на квартири з різною кількістю кімнат за 2024 рік (інфографіка)
У прифронтових областях ціни йшли на спад:
  • у Дніпропетровській вартість трикімнаток впала на 11,8% (у середньому 1,9 млн грн),
  • у Херсонській — -10,7% (1,2 млн грн),
  • у Запорізькій — -10,3% (1,4 млн грн).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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