5 порад для батьків, як навчити дитину заощаджувати

Як навчити дітей та підлітків заощаджувати, Фото: magnific

Вміння розпоряджатися коштами не зʼявляється саме собою — фінансова грамотність формується з дитинства. Якщо дитина отримує кишенькові гроші, вона вже може вчитися планувати витрати, відрізняти потреби від бажань і накопичувати на омріяні покупки.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , як батькам сформувати корисні фінансові звички у дітей.

Як допомогти дітям сформувати корисні фінансові звички

1. Визначте фінансову мету. Перший крок до заощадження — зрозуміти, заради чого відкладати гроші. Запропонуйте дитині обрати конкретну ціль: придбати велосипед, новий гаджет або накопичити на подорож.

Разом визначте вартість покупки та складіть план накопичення. Наприклад, кожні відкладені 50 гривень — це ще один крок до здійснення мрії.

2. Поясніть, чому важливо контролювати витрати. Навіть незначні щоденні покупки можуть непомітно забирати значну частину кишенькових грошей. Щоб дитина навчилася стежити за своїми витратами, запропонуйте їй протягом тижня записувати, на що вона витрачає кошти.

Наприкінці тижня разом обговоріть, від яких покупок можна відмовитися, щоб швидше накопичити потрібну суму.

3. Навчіть планувати бюджет. Поясніть дитині різницю між доходами й витратами, а також потребами та бажаннями. Для практики можна скористатися методом конвертів: розподілити кишенькові гроші на кілька категорій — обов’язкові покупки, розваги, хобі та заощадження.

Такий підхід допоможе дитині зрозуміти, що гроші мають призначення, а планування допомагає уникати імпульсивних витрат

4. Запровадьте «Мапу мрій». Запропонуйте намалювати бажану фінансову ціль, зазначити її вартість та регулярно відкладати гроші в окрему скарбничку. Регулярно відзначайте прогрес, щоб дитина бачила результат своїх зусиль.

5. Формуйте звичку заощаджувати регулярно. Дитині варто пояснити принцип «спочатку заплати собі»: коли вона отримує кишенькові гроші або власний заробіток, частину суми можна одразу відкласти, а решту використати на поточні потреби й бажання.