0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

5 порад для батьків, як навчити дитину заощаджувати

Особисті фінанси
53
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Як навчити дітей та підлітків заощаджувати
Як навчити дітей та підлітків заощаджувати, Фото: magnific
Вміння розпоряджатися коштами не зʼявляється саме собою — фінансова грамотність формується з дитинства. Якщо дитина отримує кишенькові гроші, вона вже може вчитися планувати витрати, відрізняти потреби від бажань і накопичувати на омріяні покупки.
Фахівці «Фінкульту» розповідають, як батькам сформувати корисні фінансові звички у дітей.

Як допомогти дітям сформувати корисні фінансові звички

1. Визначте фінансову мету. Перший крок до заощадження — зрозуміти, заради чого відкладати гроші. Запропонуйте дитині обрати конкретну ціль: придбати велосипед, новий гаджет або накопичити на подорож.
Разом визначте вартість покупки та складіть план накопичення. Наприклад, кожні відкладені 50 гривень — це ще один крок до здійснення мрії.
2. Поясніть, чому важливо контролювати витрати. Навіть незначні щоденні покупки можуть непомітно забирати значну частину кишенькових грошей. Щоб дитина навчилася стежити за своїми витратами, запропонуйте їй протягом тижня записувати, на що вона витрачає кошти.
Наприкінці тижня разом обговоріть, від яких покупок можна відмовитися, щоб швидше накопичити потрібну суму.
3. Навчіть планувати бюджет. Поясніть дитині різницю між доходами й витратами, а також потребами та бажаннями. Для практики можна скористатися методом конвертів: розподілити кишенькові гроші на кілька категорій — обов’язкові покупки, розваги, хобі та заощадження.
Такий підхід допоможе дитині зрозуміти, що гроші мають призначення, а планування допомагає уникати імпульсивних витрат
4. Запровадьте «Мапу мрій». Запропонуйте намалювати бажану фінансову ціль, зазначити її вартість та регулярно відкладати гроші в окрему скарбничку. Регулярно відзначайте прогрес, щоб дитина бачила результат своїх зусиль.
5. Формуйте звичку заощаджувати регулярно. Дитині варто пояснити принцип «спочатку заплати собі»: коли вона отримує кишенькові гроші або власний заробіток, частину суми можна одразу відкласти, а решту використати на поточні потреби й бажання.
Розмір заощаджень не обов’язково має бути великим. Набагато важливіше навчитися відкладати гроші регулярно та розуміти, заради чого це робиться.
За матеріалами:
Finance.ua
Діти й грошіПерсональні фінансиФінансові лайфхаки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems