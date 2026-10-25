Звільнення за власним бажанням чи за угодою сторін: у чому різниця

Як звільнитися з роботи: що потрібно знати працівникам, Фото: magnific

Найпоширеніші варіанти припинення трудових відносин в Україні — звільнення за власним бажанням або за угодою сторін. Вибір підстави впливає на строки звільнення, необхідність погоджувати дату з керівництвом і можливість відкликати заяву.

У «Судово-юридичній газеті» розповідають , чим відрізняються ці два варіанти.

Звільнення за власним бажанням

При звільненні за власним бажанням працівник повинен письмово попередити роботодавця про намір звільнитися за два тижні.

Для цього потрібно подати заяву про звільнення роботодавцю чи кадровій службі. Після завершення строку попередження роботодавець оформлює звільнення, а працівник отримує належні документи та остаточний розрахунок.

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До закінчення строку попередження заяву, як правило, можна відкликати та залишитися на роботі.

Це варіант підійде працівникам, які хочуть звільнитися без згоди роботодавця.

Як звільнитися за угодою сторін

У цьому випадку працівник і роботодавець мають погодити сам факт звільнення та дату припинення трудових відносин.

На відміну від звільнення за власним бажанням, обов’язкового двотижневого строку попередження немає. Сторони можуть домовитися про звільнення в день досягнення згоди або про будь-яку іншу дату.

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Однак працівник не може самостійно скасувати таку домовленість після її досягнення. Для припинення дії угоди зазвичай потрібна згода обох сторін.

Звільнення за угодою сторін підходить тим, хто хоче узгодити з роботодавцем конкретну дату звільнення, зокрема припинити роботу раніше.

Які документи та виплати належать працівникові після звільнення

Незалежно від обраної підстави, у день звільнення роботодавець повинен оформити припинення трудових відносин і провести повний фінансовий розрахунок із працівником.

Зокрема, працівник має отримати: