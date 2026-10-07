Працівник може попросити роботодавця перерахувати остаточний розрахунок при звільненні не на власний рахунок, а на банківський рахунок іншої особи. Для цього необхідна особиста письмова заява працівника з чітким дорученням та повними реквізитами отримувача коштів.

Про це повідомляє Конфедерація вільних профспілок України.

«Роботодавець може виплатити кошти при звільненні працівника на рахунок іншої особи, але виключно за наявності його особистої письмової заяви. При цьому, оскільки така операція несе певні податкові й трудові ризики для роботодавця, вона не є для нього обов’язковою і потребує ретельного документального оформлення», — сказано в повідомленні.

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Коли виплату можна перерахувати на рахунок іншої особи

Згідно з ч. 5 ст. 24 Закону «Про оплату праці», за особистою письмовою згодою працівника заробітна плата може виплачуватися через банки на вказаний ним рахунок. При цьому послуги з перерахування коштів оплачуються роботодавцем.

Норма не обмежує вибір рахунку виключно особистим рахунком працівника. Крім того, ст. 25 Закону «Про оплату праці» забороняє будь-яким способом обмежувати працівника у вільному розпорядженні своєю заробітною платою.

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Водночас ст. 47 та ст. 116 Кодексу законів про працю України (КЗпП) зобов’язують роботодавця в день звільнення провести з працівником повний розрахунок і надати йому письмове повідомлення про нараховані та виплачені суми.

Відповідно до ст. 21 та ст. 115 КЗпП заробітна плата виплачується безпосередньо працівникові як стороні трудового договору.

Яку заяву має подати працівник

Працівник має подати на ім’я керівника письмову заяву, засвідчену особистим підписом і датою. У ній необхідно зазначити:

причину перерахування коштів, наприклад: «у зв’язку з відсутністю власного банківського рахунку»;

пряме доручення: «прошу належні мені суми розрахунку при звільненні перерахувати моїй довіреній особі…»;

прізвище, ім’я та по батькові (ПІБ), реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП) і паспортні дані фактичного отримувача коштів;

повні банківські реквізити отримувача за стандартом IBAN.

Що має зазначити роботодавець у платіжному документі

Роботодавець у платіжному документі має детально зафіксувати суть операції.

Зокрема, можна зазначити: «Остаточний розрахунок при звільненні за працівника (ПІБ, РНОКПП), згідно з його заявою від (дата), на рахунок довіреної особи (ПІБ отримувача). Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 18% та військовий збір (ВЗ) 5% утримано».