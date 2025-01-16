У двох найдорожчих областях України подешевшала оренда квартир: ціни за регіонами — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У двох найдорожчих областях України подешевшала оренда квартир: ціни за регіонами

Нерухомість
2
У двох найдорожчих областях України подешевшала оренда квартир: ціни за регіонами
У двох найдорожчих областях України подешевшала оренда квартир: ціни за регіонами
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% за загальної інфляції в 12,0%.
Про це свідчать дані Держстату.
На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоча оренда здешевшала на 7,6% до 11 769 грн.
Читайте також
Львівська область на другому місці. Вартість оренди за рік впала на 11,4% до 10 449 грн.
На третьому місці Рівненська область, де оренда за рік зросла у ціні на 37,4% до 9 891 грн.
У Києві оренда подорожчала на 10,4% до 9 632 грн, що дало змогу столиці зберегти за собою четверте місце за середньою вартістю орендованого житла.
У двох найдорожчих областях України подешевшала оренда квартир: ціни за регіонами
Вартість оренди зростає в західних областях України. Зокрема, в Івано-Франківській області ціни піднялися на 32,4% до 8 105 гривень, у Тернопільській на 31,8% до 7 385 гривень, у Волинській на 34,6% до 8 069 гривень.
Найнижчі ціни в прифронтових регіонах — Херсонській (2 928 гривень), Запорізькій (3 623 гривні), Миколаївській (3 694 гривні) областях.

Довідка Finance.ua:

  • Водночас, за даними Dim. Ria ціни на оренду зросли у більшості регіонів. Найбільше подорожчання однокімнатних квартир зафіксували у Чернівецькій, Івано-Франківській та Київській областях (30−36%).
  • А найдорожчим містом для купівлі нового житла залишається Київ: середня вартість квадратного метра становить $1342, що на 4% менше, ніж роком раніше.
Додаткові кошти можуть бути на вашому рахунку вже сьогодні. Кредити онлайн. Багато пропозицій, можна порівняти умови. Каталог на Finance.ua.👛
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.