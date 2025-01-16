У двох найдорожчих областях України подешевшала оренда квартир: ціни за регіонами — Finance.ua

У двох найдорожчих областях України подешевшала оренда квартир: ціни за регіонами Сьогодні 08:04 — Нерухомість

У двох найдорожчих областях України подешевшала оренда квартир: ціни за регіонами

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в грудні 2024 року становила 7 203 гривні. За рік оренда подорожчала на 9,3% за загальної інфляції в 12,0%.

Про це свідчать дані Держстату.

На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоча оренда здешевшала на 7,6% до 11 769 грн.

Львівська область на другому місці. Вартість оренди за рік впала на 11,4% до 10 449 грн.

На третьому місці Рівненська область, де оренда за рік зросла у ціні на 37,4% до 9 891 грн.

У Києві оренда подорожчала на 10,4% до 9 632 грн, що дало змогу столиці зберегти за собою четверте місце за середньою вартістю орендованого житла.

Вартість оренди зростає в західних областях України. Зокрема, в Івано-Франківській області ціни піднялися на 32,4% до 8 105 гривень, у Тернопільській на 31,8% до 7 385 гривень, у Волинській на 34,6% до 8 069 гривень.

Найнижчі ціни в прифронтових регіонах — Херсонській (2 928 гривень), Запорізькій (3 623 гривні), Миколаївській (3 694 гривні) областях.

Довідка Finance.ua:

Водночас, за даними Dim. Ria ціни на оренду зросли у більшості регіонів. Найбільше подорожчання однокімнатних квартир зафіксували у Чернівецькій, Івано-Франківській та Київській областях (30−36%).

А найдорожчим містом для купівлі нового житла залишається Київ: середня вартість квадратного метра становить $1342, що на 4% менше, ніж роком раніше.

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