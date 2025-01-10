Оренда і зарплата: скільки витрачають українці на житло в різних містах (інфографіка) — Finance.ua
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Оренда і зарплата: скільки витрачають українці на житло в різних містах (інфографіка)

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Оренда і зарплата: скільки витрачають українці на житло в різних містах (інфографіка)
Оренда і зарплата: скільки витрачають українці на житло в різних містах (інфографіка)
Поки ринок купівлі-продажу житла в Україні не відновився до довоєнного рівня, ринок оренди повністю адаптувався до нинішніх умов — попит та ціни стабільно зростають. При цьому, попри тенденцію до повномасштабної війни, вартість оренди в сегменті однокімнатних квартир вища на заході, а не в Києві.
«Слово і діло» порівняло середню вартість оренди житла у містах України та середню зарплату там.
Оренда і зарплата: скільки витрачають українці на житло в різних містах (інфографіка)
Найбільш економічно вигідно (але не так безпечно) на сьогоднішній день винаймати житло в Харкові. Оренда однокімнатної квартири в середньому коштує 4 тисячі гривень, а середня зарплата у місті становить близько 20 тисяч гривень.
Найдорожча оренда житла зараз в Ужгороді, яке вважається безпечним містом — близько 19 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. Але це робить оренду менш доступною, оскільки середня зарплата в місті — 22,5 тисячі.
У Львові оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 16,9 тисяч гривень. Середня зарплата у місті — 24 тисячі гривень, це друге місце по Україні.
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Київ зараз на третьому місці за дорожнечею оренди житла — у середньому 16 тисяч гривень за однокімнатну квартиру. За розміром середньої зарплати столиці перша — 26 тисяч гривень.
В Івано-Франківську середня вартість оренди однокімнатної квартири становить 14 тисяч гривень, а середня зарплата — 21,5 тисяч.
Також не надто вигідно орендувати житло у Луцьку: середня вартість однокімнатної квартири становить 13,5 тисяч гривень, а середня зарплата — 20 тисяч.
У Вінниці винайняти однокімнатну квартиру можна в середньому за 12 тисяч гривень. Середня зарплата по місту складає 20 тисяч.
У Рівному та Чернівцях середня вартість оренди однокімнатної квартири перевищує 11 тисяч гривень. Середня зарплата у містах становить 20 та 21 тисячу відповідно.
У Дніпрі, Тернополі, Хмельницькому та Полтаві середня вартість оренди житла складає 10 тисяч гривень. Це десь половина середньої зарплати у цих містах. Майже стільки ж (9,8 тисяч) коштує орендувати однокімнатну квартиру в Черкасах, при середній зарплаті 20 тисяч.
У Житомирі оренда однокімнатної квартири коштує в середньому 9 тисяч. А середня зарплата по місту — 19 тисяч гривень.
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В Одесі оренди однокімнатної квартири це 2,6 середньої зарплати.
У Кропивницькому середня вартість оренди житла становить 7 тисяч гривень, а середня зарплата — близько 17,5 тисяч.
Мешканці Чернігова заробляють близько 18 тисяч гривень на місяць. Зняти однокімнатну квартиру у місті можна за 6,3 тисяч.
У Миколаєві та Запоріжжі середня вартість оренди однушки становить лише 5 тисяч гривень. Знімати житло там вигідно — середні зарплати у місті 19 та 18,5 тисяч відповідно. Але, як і у випадку з Харковом, є великі ризики, пов’язані з обстрілами.
За матеріалами:
Слово і Діло
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