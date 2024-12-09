Найдорожчі та найдешевші міста для оренди в Україні: підсумки року — Finance.ua
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Найдорожчі та найдешевші міста для оренди в Україні: підсумки року

Особисті фінанси
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Найдорожчі та найдешевші міста для оренди в Україні: підсумки року
Найдорожчі та найдешевші міста для оренди в Україні: підсумки року, freepik
Попит на оренду квартир в Україні продовжує зростати — в 2024 році зацікавленість в оренді навіть перевищила рекордні показники 2023 року.
Про це свідчать дані ЛУН.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
Найдорожчі міста для оренди квартир — Київ, Львів та Ужгород. Але якщо в сегменті 1-кімнатних Ужгород (18,5 тис. грн за місяць оренди) та Львів (17,0 тис. грн за місяць) випереджають Київ (16,5 тис. грн), то в сегментах 2- та 3-кімнатних квартир першість залишається за Києвом з середньою ціною оренди 22,9 тис. грн та 37,5 тис. грн на місяць відповідно.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
Незважаючи на підвищення орендних ставок, попит на орендне житло залишається високим. Про це свідчить зниження терміну експозиції квартири на ринку.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
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Для аналізу економічної доцільності придбання житла, розраховують співвідношення річної плати за оренду до вартості квартири — і в 2024 році цей показник змістився в бік купівлі житла. Так, наприклад, без урахування амортизації та супутніх витрат, у Києві середня вартість 1-кімнатної квартири еквівалентна 12,6 рокам оренди, у Львові — 13,3 рокам, в Одесі — 15,5. Для порівняння: в 2023 році це співвідношення для Києва становило 15 років оренди, у Львові — 11 років, а в Одесі — 17.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
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Для аналізу економічної доступності оренди житла розраховують співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки. Наразі найдоступніша оренда квартир спостерігається в Харкові: на 1-кімнатну піде лише 20% середньої місцевої зарплати, на 2-кімнатну — 30%, а на 3-кімнатну — 40%. А ось найобтяжливішою для сімейного бюджету є оренда у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Києві.
Інфографіка: ЛУН
Інфографіка: ЛУН
«Зростання орендних ставок, яке відбувалося протягом 2024 року майже у всіх містах України, може спонукати збільшення інвестиційного попиту на квартири. Потенційні продавці нерухомості можуть замислитись про перетворення на потенційних орендодавців. Також цілком ймовірно, що ринком оренди зацікавляться і забудовники, які будуть в змозі запропонувати деякий пул готових квартир під оренду», — прогнозують у ЛУН.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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