Найдорожчі та найдешевші міста для оренди в Україні: підсумки року — Finance.ua

Найдорожчі та найдешевші міста для оренди в Україні: підсумки року
Попит на оренду квартир в Україні продовжує зростати — в 2024 році зацікавленість в оренді навіть перевищила рекордні показники 2023 року.
Про це свідчать дані ЛУН.
Найдорожчі міста для оренди квартир — Київ, Львів та Ужгород. Але якщо в сегменті 1-кімнатних Ужгород (18,5 тис. грн за місяць оренди) та Львів (17,0 тис. грн за місяць) випереджають Київ (16,5 тис. грн), то в сегментах 2- та 3-кімнатних квартир першість залишається за Києвом з середньою ціною оренди 22,9 тис. грн та 37,5 тис. грн на місяць відповідно.
Незважаючи на підвищення орендних ставок, попит на орендне житло залишається високим. Про це свідчить зниження терміну експозиції квартири на ринку.
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Для аналізу економічної доцільності придбання житла, розраховують співвідношення річної плати за оренду до вартості квартири — і в 2024 році цей показник змістився в бік купівлі житла. Так, наприклад, без урахування амортизації та супутніх витрат, у Києві середня вартість 1-кімнатної квартири еквівалентна 12,6 рокам оренди, у Львові — 13,3 рокам, в Одесі — 15,5. Для порівняння: в 2023 році це співвідношення для Києва становило 15 років оренди, у Львові — 11 років, а в Одесі — 17.
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Для аналізу економічної доступності оренди житла розраховують співвідношення середньої заробітної плати в регіоні до середньої орендної ставки. Наразі найдоступніша оренда квартир спостерігається в Харкові: на 1-кімнатну піде лише 20% середньої місцевої зарплати, на 2-кімнатну — 30%, а на 3-кімнатну — 40%. А ось найобтяжливішою для сімейного бюджету є оренда у Львові, Ужгороді, Івано-Франківську та Києві.
«Зростання орендних ставок, яке відбувалося протягом 2024 року майже у всіх містах України, може спонукати збільшення інвестиційного попиту на квартири. Потенційні продавці нерухомості можуть замислитись про перетворення на потенційних орендодавців. Також цілком ймовірно, що ринком оренди зацікавляться і забудовники, які будуть в змозі запропонувати деякий пул готових квартир під оренду», — прогнозують у ЛУН.
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