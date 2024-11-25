Яка ціна на оренду житла в Києві, Львові, Одесі — Finance.ua

Яка ціна на оренду житла в Києві, Львові, Одесі Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Яка ціна на оренду житла в Києві, Львові, Одесі

Загальна тенденція оренди житла в Україні свідчить про подорожчання оренди порівняно з літніми місяцями.

Київ

У листопаді ціни на оренду квартир у Києві зберігають свій рівень, характерний для осіннього періоду. Залишається стабільний попит на довгострокову оренду. Ціни зросли на 10−20% порівняно з літніми місяцями.

Оренда однокімнатних квартир у центральних районах столиці може сягати від 20 тис. до 30 тис. грн, а в периферійних — від 15 тис. до 22 тис. грн.

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Однокімнатні квартири:

Центральні райони (Печерськ, Шевченківський, Поділ, Хрещатик, Липки) — від 20 тис. до 30 тис. грн на місяць.

У престижних районах, таких як Печерськ або Центр (біля Хрещатика, Бессарабської площі) ціни можуть досягати 35 тис. — 40 тис. грн, особливо для квартир у новобудовах з ремонтом або з високим рівнем комфорту.

Інші райони (Троєщина, Позняки, Дарниця, Виноградар, Осокорки, Березняки) — від 15 тис. до 22 тис. грн на місяць. У нових будинках або з ремонтом ціни можуть підвищуватися до 25 тис. грн.

Двокімнатні квартири:

Центральні райони — від 25 тис. до 40 тис. грн на місяць. Ціни на квартири з гарним ремонтом можуть перевищувати 40 тис. грн.

Інші райони — від 20 тис. до 30 тис. грн на місяць. Так, оренда на квартири на околицях або в новобудовах починається від 25 тис. грн. У таких районах, як Позняки, Осокорки або Троєщина, ціни будуть нижчими — близько 20 тис. грн.

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Трикімнатні квартири:

Центральні райони — від 35 тис. до 55 тис. грн на місяць. У престижних районах (Печерськ, Липки, Шевченківський) ціни на трикімнатні квартири з гарним ремонтом і в новобудовах можуть досягати 60 тис. грн і вище.

Інші райони — від 25 тис. до 40 тис. грн на місяць. У таких районах, як Оболонь, Воскресенка, Дарниця та Троєщина, оренда трикімнатних квартир може коливатися від 30 тис. грн і більше залежно від стану житла.

Львів

Ціни на оренду квартир у Львові в листопаді 2024 року вищі, ніж у літній період, але вони залишаються на рівні, який відповідає економічній ситуації і попиту в місті. Так, ціни зросли на 10−15% порівняно з літом.

Однокімнатні квартири:

Центральні райони (площа Ринок, проспект Свободи, Личаківський, Шевченківський, Франківський) — від 18 тис. до 25 тис. грн на місяць. Вартість оренди може коливатися залежно від стану квартири, ремонту, наявності меблів та техніки. У новобудовах або відремонтованих квартирах в центрі ціни можуть досягати й 30 тис. грн.

Інші райони (Сихів, Винники, Рясне, Левандівка) — від 14 тис. до 18 тис. грн. Для новобудов або квартир з ремонтом ціна може бути вищою.

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Двокімнатні квартири:

Центральні райони — від 22 тис. до 35 тис. грн на місяць. У новобудовах або в дуже популярних районах (наприклад, поблизу парків, університетів) ціни можуть доходити до 40 тис. грн.

Інші райони — від 18 тис. до 25 тис. грн на місяць. Нові квартири або ремонт можуть додавати до вартості.

Трикімнатні квартири:

Центральні райони — від 30 тис. до 45 тис. грн на місяць. У новобудовах ціни можуть перевищувати 50 тис. грн (особливо, якщо квартира з дизайнерським ремонтом або розташована у престижному районі).

Інші райони — від 22 тис. до 35 тис. грн на місяць.

Одеса

У листопаді ціни на оренду квартир в Одесі залишаються досить високими, з огляду на стабільний попит, особливо на тлі осінньо-зимового періоду.

Попит на оренду традиційно високий через бізнес, а також значну кількість внутрішньо переміщених осіб, студентів та молодих спеціалістів, які оселяються в місті. Ціни на оренду квартир зросли на 12−18% порівняно з літніми місяцями.

Однокімнатні квартири:

Центральні райони (Аркадія, Приморський район, центр міста, пляжні зони, Ланжерон) — від 18 тис. до 25 тис. грн на місяць. У престижних районах, як-от Аркадія, ціни можуть сягати 30 тис. грн і більше для квартир з ремонтом та сучасною технікою.

Інші райони (Київський, Таїрово, Малиновський) — від 14 тис. до 20 тис. грн на місяць. У нових будинках або квартирах з ремонтом ціни можуть бути вищими — до 22 тис. грн.

Двокімнатні квартири:

Центральні райони — від 22 тис. до 35 тис. грн на місяць. Вартість оренди може варіюватися залежно від стану квартири. У центральних районах або поблизу моря ціни можуть бути близько 30 тис. — 40 тис. грн.

Інші райони — від 18 тис. до 25 тис. грн на місяць.

Трикімнатні квартири:

Центральні райони — від 35 тис. до 50 тис. грн на місяць. Квартири в Аркадії, біля пляжів або в престижних районах з ремонтом можуть коштувати 50 тис. грн і вище.

Інші райони — від 25 тис. до 40 тис. грн на місяць.

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