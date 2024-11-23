Купівля квартири чи будинку: де в Україні найвищі ціни — Finance.ua

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Купівля квартири чи будинку: де в Україні найвищі ціни

Нерухомість
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Купівля квартири чи будинку: де в Україні найвищі ціни
Купівля квартири чи будинку: де в Україні найвищі ціни
З початку російського вторгнення ціни на нерухомість в Україні суттєво змінилися в залежності від регіону. Зросла вартість у відносно безпечніших містах, а в Києві та прилеглих населених пунктах ціни залишаються стабільно високими.
Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість.

Вартість однокімнатної квартири у новобудові

Станом на кінець жовтня лідером на первинному ринку однокімнатних квартир є Львів, де медіанна ціна становить 2,78 млн грн ($67 300).
На другому місці — Ужгород (2,68 млн грн), а Київ займає третю позицію (2,55 млн грн).
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Несподівано на четвертому місці виявилось Рівне, з медіанною ціною у 2,28 млн гривень ($55 200), що вище за Дніпро, яке займає п’яте місце — 2,18 млн грн ($52 800).

Вторинний ринок

На вторинному ринку лідирує Київ з медіанною ціною однокімнатної квартири 2,8 млн грн ($67 800).
ТОП-5 міст за найвищими цінами формують:
  • Софіївська Борщагівка (2,22 млн грн);
  • Львів (2,06 млн грн);
  • Ірпінь (1,77 млн грн);
  • Вінниця (1,69 млн грн).

Вартість будинків

Аналітики OLX Нерухомість проаналізували також ціни на будинки, і чотири з п’яти призових місць займають населені пункти у Київській області.
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Найдорожчі будинки продаються в елітному селищі Козин (39,1 млн грн), за ним слідує Ходосівка (12,7 млн грн).
У Києві медіанна вартість будинку складає 8,2 млн грн, а на четвертому місці — село Гатне (6,81 млн грн). Єдиний представник з іншої області — Львів (6,77 млн грн).
«Попри війну, нерухомість у Києві та прилеглих міста і селах залишається однією з найдорожчих в Україні. Суттєво зросла вартість житла на заході, натомість у великих містах зі сходу квартири здешевшали як на первинному, так і на вторинному ринках», — йдеться у дослідженні.
Нагадаємо, платформа M2bomber повідомляє, за останні півроку вартість оренди житла у Києві зросла більш ніж на 7 000 грн. Раніше середня ціна становила 16 051 грн, проте наразі ця сума зросла до 23 250 грн на місяць (збільшення на 44,85%).
За матеріалами:
УНІАН
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