Ціни на житло в Україні: де вартість нерухомості зросла, а де знизилась — Finance.ua

Ціни на житло в Україні: де вартість нерухомості зросла, а де знизилась Вчора 19:07 — Нерухомість

Ціни на житло в Україні: де вартість нерухомості зросла, а де знизилась, www.freepik.com

За останній рік в Україні зросли середні ціни на житло. Збільшення вартості нерухомості зафіксували в Києві, Одесі та Львові.

Про це повідомили у пресслужбі OLX.

Де зросли ціни на нерухомість

У Києві ціни на первинному ринку збільшилися на 16,6%, з 3,1 млн грн до 3,6 млн грн, а на вторинному ринку зросли на 6,7%, з 3,8 млн грн до 4 млн грн.

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Згідно з дослідженням, середні ціни також зросли в Одесі та Львові.

В Одесі ціни на новобудови зросли на 16% - з 1,9 до 2,2 млн грн, на вторинному ринку середні ціни зросли на 7% - з 1,6 до 1,7 млн грн.

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У Львові новобудови подорожчали на 17,8% - з 2,9 до 3,4 млн грн, на вторинці — на 16,8%, з 2,4 до 2,8 млн грн.

Де вартість житла знизилась

Натомість у Харкові спостерігається зниження цін. Так, на первинному ринку середня ціна знизилася з 1,64 млн грн до 1,6 млн грн (-2,3%), а на вторинному ринку — з 1,09 млн грн до 1,03 млн грн (-6%).

В OLX зазначили, що в серпні-жовтні 2024 року лідерами за кількістю опублікованих оголошень про продаж новобудов були Київ, Івано-Франківськ, Ірпінь, Одеса та Львів.

На вторинному ринку за цей самий період найбільше квартир пропонували продавці Києва, Одеси, Харкова, Ірпеня та Дніпра.

Нагадаємо, пілотний проєкт Агентства відновлення щодо соціального житла передбачає будівництво 6200 квартир. Він стартує цього року. Загалом на першому етапі проєкту побудують 50 000 квартир у центрі та на заході України.

Економічна Правда За матеріалами:

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