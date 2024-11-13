Що чекає ринок нерухомості Києва та області: прогноз експерта — Finance.ua

Що чекає ринок нерухомості Києва та області: прогноз експерта Вчора 10:10 — Нерухомість

Коментує комерційний директор Будівельної групи Синергія Сергій Волкошовець:

1. Як за час повномасштабного вторгнення змінилися вподобання покупців первинного житла?

Ми в Синергії помічаємо зміни в потребах сучасних покупців, пов’язаних із безпекою, швидким переїздом, енергонезалежністю, безбар’єрністю середовища, зручностями під рукою. Що стосується змін в умовах придбання — це зростаючий попит на розтермінування та участь в державній іпотечній програмі єОселя, завдяки якій все більше українців можуть дозволити собі придбати власне житло.

У відповідь на ці потреби ми маємо готові квартири: для цього будуємо власним коштом частину будинків і виходимо на старт продажів із уже готовим продуктом. А також розвиваємо напрямок квартир з ремонтом, щоб клієнти могли швидше заселитися та переїхати в нову домівку.

Запит на енергоефективність житла і до повномасштабного вторгнення був високим, а після блекаутів і вимкнень світла став ледь не ключовим. Тому ми в Синергії застосовуємо сучасні розумні підходи до енергоефективного будівництва. Для цього монтуємо енергоощадні віконні конструкції, ліфти з рекуперацією енергії та системами резервного живлення, що запобігають застряганню людей під час відключення електроенергії, будуємо газові котельні, оснащені генераторами, встановлюємо розумне вуличне освітлення та комплекси автономного живлення для систем контролю доступу. Це дозволяє мешканцям значно зменшити комунальні витрати, мати тепло та дістатися ліфтом на найближчого поверху під час вимкнення світла.

4. Багато експертів говорять про пожвавлення попиту на нерухомість. Чи спостерігаєте ви збільшення інтересу інвесторів до нерухомості за містом, до якої саме?

Сучасні покупці прагнуть отримати не просто житло, а розвинену екосистему, яка забезпечує комфорт, безпеку та зручності під рукою. І наш Синергія Сіті в Ірпені якнайкраще відповідає цьому запиту, тож і інтерес до нього найбільший.

Це ціле місто в місті, де можна купити свіжі продукти на вечерю, постригтися в барбершопі та відсвяткувати день народження в ресторані. Тут є власне футбольне поле та тенісний корт, на яких постійно грають мешканці. Тут системи контролю доступу гарантують безпеку і вдома, і на закритому подвір’ї. А дорослі дерева, розмаїття квітів та доглянуті газони піднімають настрій та щоразу викликають захват. Тут на дитячому майданчику завжди знайдеться компанія для ігор. Тут організоване дозвілля для мешканців із кінопоказами просто неба, дитячими святами, майстер-класами та спортивними тренуваннями з топовими тренерами. Тут власна керуюча компанія, яка підтримує порядок, справність та естетику всіх рішень. А поруч ще й мальовнича набережна для пробіжок та велопрогулянок.

Маючи це все в комплексі, мешканці закривають всі свої потреби в роботі, відпочинку, дружбі, спілкуванні та дозвіллі вдома. Ми відчули, що це особливо важливо для тих наших мешканців, які переїжджають до нас в Ірпінь з інших міст, а таких зараз багато, і для них все нове: житловий комплекс, інфраструктура міста, немає або мало знайомих. І заходи всередині комплексу сприяють знайомствам, живому спілкуванню, новим зв’язкам, легшій адаптації в новому середовищі.

5. Чи висока конкуренція за покупця серед девелоперів, що роблять забудовники, аби розширити коло покупців, чим вирізняється в цьому плані ваша компанія?

Окрім власне якісного енергоефективного житла, що є для нас базою, Будівельна група Синергія створює продумане оточення для втілення розмаїття життєвих сценаріїв своїх мешканців. Це і є ключова відмінність нашого продукту.

Розкажемо на прикладі нашого флагману Синергія Сіті: люди купують квадратні метри, а отримують можливість займатися спортом у власному спортивному містечку із запрошеними тренерами, відвідувати WOW заходи, спілкуватися із сусідами й зміцнювати ком’юніті, робити манікюр, пити каву та купувати вишукане вино на вечерю, круглий рік насолоджуватися унікальними рослинами, діти — грати на безпечному захопливому майданчику. І все це в колі однодумців, з інноваційними безпековими рішеннями та турботою керуючої компанії.

6. Як змінилася ціна на квадрат за останній рік?

Ціна на первинну нерухомість продовжує зростати. Наведемо реальний приклад. В жовтні 2023 однокімнатна квартира площею 38 кв.м. в 25 будинку ЖК Синергія Сіті в Ірпені коштувала 36 000 грн/кв.м. Зараз, в жовтні 2024, придбати аналогічну однокімнатну квартиру в цьому вже зданому будинку можна за 41 300 грн/кв.м. Тобто за рік ціна зросла на 15% в гривні або на 9% в доларах.

В середньому зростання ціни на квадрат складає 10% в будинках, що будуються, та 15% в зданих будинках.

7. Ваш прогноз по ціні на квадрат до кінця цього року (наступний рік)?

За умов економічної стабільності вартість квадратного метра зростатиме точково і складатиме в середньому 10 — 15% у гривні.

З початку року собівартість квадратного метра у новобудові збільшилася на третину: дорожчає логістика, дорожчають будівельні матеріали, дорожчає вартість будівельних робіт через відчутний дефіцит робочої сили, ускладнилися виробничі процеси, особливо в період відключень електроенергії.

Головні зміни у вартості спостерігатимуться в об’єктах з динамічним і безперервним будівництвом.

8. На які моменти ви радите звернути увагу покупцям, знизити ризики придбання заміської нерухомості на первинному ринку?

Ключове — це надійність забудовника. Обирайте об’єкти нерухомості зі стабільною та вчасною здачею в експлуатацію: це вказує на системність в роботі забудовника, накопичений досвід, а для вас — надійність інвестиції.

Вивчайте історію та репутацію забудовника: скільки років забудовник на ринку, які проєкти вже реалізовані, читайте відгуки покупців та людей, які вже живуть в комплексах забудовника, перевірте всі документи та дозволи на будівництво.

Якщо об’єкти забудовника акредитовані банками для участі в іпотечних програмах, для інвестора це додаткова гарантія та впевненість в якості об’єкту будівництва, дотриманні термінів реалізації та надійності забудовника. Адже аудитори чи кредитні комітети банків вже вивчили історію забудовника та всі документи.

Що стосується самого проєкту: дивіться на його ступінь готовності, динаміку будівництва, запитуйте про інженерні комунікації. Переконайтесь, що в комплексі та районі поруч є необхідна інфраструктура, бо вам там жити. Зверніть увагу на енергоефективні рішення у будівництві, які допоможуть зменшити витрати на опалення.

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