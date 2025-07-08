Собівартість будівництва в Україні зросла на 10−30%: що відбувається з ринком житла — Finance.ua

Собівартість будівництва в Україні зросла на 10−30%: що відбувається з ринком житла Сьогодні 16:05 — Нерухомість

Собівартість будівництва в Україні зросла на 10−30%: що відбувається з ринком житла

Під час війни в Україні собівартість будівництва зросла на 10−30% залежно від класу проєкту. Водночас на будівництвах відчувається значний дефіцит кваліфікованої робочої сили.

Молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський під час виступу на International Invest Summit 2025, що відбувся 4−5 липня у Львові, розповів про зміни на ринку.

Попит на новобудови

Сьогодні в Києві інтерес інвесторів до первинного ринку знизився. Якщо до повномасштабної війни 60% продажів генерували саме інвестори на ранніх етапах будівництва, то нині переважає кінцевий споживач.

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«Причина не в нестачі коштів чи зниженні кількості покупців. Просто вартість первинного житла часто перевищує ціни на готові об’єкти на вторинному ринку поблизу. Забудовник не може продавати нижче собівартості, яка зросла від 10 до 30%», — пояснює експерт.

Що буде з ринком нерухомості після закінчення війни

На думку Насіковського, після закінчення війни житлова нерухомість залишиться основним сегментом інвестування, особливо у бізнес та преміальному сегменті в центрі столиці.

«З початком повномасштабного вторгнення, у Києві багато забудовників перейшли працювати в сегмент економ класу, де квадратний метр коштує до $1000. У цьому сегменті з’являється багато проєктів, зокрема в Ірпені, Бучі та інших передмістях столиці. Проте в цих сегментах малоймовірне надвисоке зростання цін, — зазначив експерт. - Водночас у центральних районах Києва, де кількість ділянок лімітована, попит зростатиме, а пропозицій більше не стане».

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Він очікує, що така ситуація сприятиме значному зростанню цін у преміальних клубних будинках — до $7000-$8000 чи навіть $10 000 за 1 м 2 .

Нагадаємо, за даними Dim. ria, у червні 2025 року інтерес до новобудов серед українців знизився майже в усіх регіонах. Водночас спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях. Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: ціни впродовж місяця коливались в межах кількох відсотків. Найбільше падіння попиту зафіксовано у Чернігівській (-29%), Житомирській (-27%) та Волинській (-25%) областях.

Відмітимо, що в Україні зростає дефіцит персоналу. Роботодавці кажуть, що не можуть знайти людей, попри готовність збільшувати оклади. Деякі компанії вже почали активно наймати іноземців, зокрема, чоловіків — працівників із Бангладеш, Індії та Непалу.

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