Дефіцит на ринку праці: українські компанії вже почали наймати іноземців — Finance.ua

Дефіцит на ринку праці: українські компанії вже почали наймати іноземців Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Дефіцит на ринку праці: українські компанії вже почали наймати іноземців

Офіційних вакансій в Україні стає дедалі менше, а зростає дефіцит персоналу зростає. Роботодавці кажуть, що не можуть знайти людей, попри готовність збільшувати оклади. Деякі компанії вже почали активно наймати іноземців, зокрема, чоловіків — працівників із Бангладеш, Індії та Непалу.

Про це йдеться в матеріалі на сайті «Мінфін».

Автор статті зазначає, що на українському ринку праці намітилися нові тенденції — стає дедалі менше офіційних вакансій, плюс зростає зарплатний розрив між «білими» та «сірими» робочими місцями.

Пояснень такої ситуації може бути два: або через глобальні проблеми в економіці підприємства згортають роботу, а тому скорочують кількість вакансій, або починають ще активніше заощаджувати фінансові ресурси та оптимізувати оплату праці.

Для кого є робота

На першому місці у списку найзатребуваніших фахівців — «сині комірці»: водії, логісти, вантажники, продавці. До топпереліку також входять медсестри, фармацевти, бухгалтери. За останні пів року зріс попит на персонал, пов’язаний з енергетикою та безпекою — інженерів, електриків, охоронців.

Тому компанії активно експериментують з кадрами. Наприклад, «Епіцентр», «Сільпо», «Аврора» та McDonalds почали брати на роботу неповнолітніх. Деякі запрошують працівників із-за кордону, зокрема, з Бангладеш, Непалу, Індії.

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Везуть лише чоловіків. Один такий працівник коштує приблизно 25 тисяч гривень на місяць. Їх уже завозять на м’ясопереробні підприємства, склади та інше. Планують також залучити на будівельні роботи.

На ринок праці впливає й штучний інтелект. Вакансій, пов’язаних із AI, в Україні поки що не так багато, але вплив на ринок праці вже помітний, оскільки автоматизація рутинних процесів у бухгалтерії, маркетингу і навіть рекрутингу зменшує потребу у фахівцях середньої ланки.

Хоча роботодавці заявляють про дефіцит кадрів, багато українців не можуть знайти роботу.

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«Це головний парадокс вітчизняного ринку праці. З одного боку — брак кадрів, із іншого — велике безробіття», — каже голова Секретаріату Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський. Наприклад, за даними Інституту демографії, безробіття, за підсумками минулого року, склало 9%, а за даними Нацбанку — 16%.

У Федерації роботодавців відзначають разючу невідповідність між попитом та пропозицією на ринку праці. Є дефіцит на спеціалістів у сфері водопостачання (53% незакритих вакансій), охорони здоров’я (46,2%), енергетики (44,1%), освіти (40%), сільського господарства (39%).

Що відбувається із зарплатами

За даними Держстату, офіційні зарплати в Україні продовжують зростати. У першому кварталі цього року динаміка становила 24,1% — до 23 460 гривень. При цьому зростання зарплат на 10,5% випереджає інфляцію.

Як показує опитування Федерації роботодавців, 35% готові й надалі підвищувати зарплати. Але наскільки великою буде надбавка — незрозуміло. Роботодавці кажуть, що можуть дати зверху ще 10−15%. Ситуацію ускладнює зростання собівартості виробництва, енергетичні проблеми, подорожчання сировини, фінансові складності компаній через затримку платежів.

Тобто поступово багато підприємств упираються в «зарплатну стелю» — підвищувати оклади їм просто немає з чого, навіть попри брак персоналу.

Тому, на думку експертів, розрив між очікуваннями претендентів та можливостями роботодавців зростатиме, а знайти «хорошу роботу» багатьом українцям буде дедалі складніше.

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