Сезонна робота в Карпатах та Одесі: кого шукають та скільки готові платити — Finance.ua
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Сезонна робота в Карпатах та Одесі: кого шукають та скільки готові платити

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Сезонна робота в Карпатах та Одесі: кого шукають та скільки готові платити
Сезонна робота в Карпатах та Одесі: кого шукають та скільки готові платити, Фото: huculia.info
В сезон відпусток головними літніми куточками для відпочинку в Україні залишаються Карпати та Одеса. Це має свій вплив на ринок праці, тож у цих регіонах очікувано активізується сектор сезонної роботи. Готельно-ресторанна сфера традиційно залишається драйвером сезонного ринку праці. Найбільше шукають офіціантів, кухарів, покоївок. В Одесі порівняно з минулим роком кількість сезонних вакансій зросла на 80%, а медіанна зарплата — на 17%.
Про це свідчать дані OLX Робота.

Одеса

У Одесі ринок праці сезонної роботи у літній період досить активний. Серед найбільш затребуваних професій:
  • Вакансії із підкатегорії «Початок карʼєри» — медіанна заробітна плата 19 тисяч гривень;
  • Різноробочий - медіанна заробітна плата 19 тисяч гривень;
  • Продавець - медіанна заробітна плата 25 тисяч гривень;
  • Будівельник - медіанна заробітна плата 25 тисяч гривень;
  • Прибиральниця - медіанна заробітна плата 16 тисяч гривень;
  • Офіціант - медіанна заробітна плата 37 500 тисяч гривень;
  • Кухар — медіанна заробітна плата 34 тисячі гривень;
  • Водій — медіанна заробітна плата 42,5 тисячі гривень;
  • Покоївка - медіанна заробітна плата 22 тисячі гривень;
  • Бармен - медіанна заробітна плата 30 тисяч гривень.
Попит на сезону роботу в Одесі високий — в середньому кількість відгуків на оголошення перевищує число пропозицій у 42 рази. Найбільше відгуків збирають вакансії із підкатегорії «Початок карʼєри», а також різноробочого, продавця, офіціанта, прибиральниці.
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З минулого року, порівнюючи аналогічні періоди червня, кількість вакансій сезонної роботи зросла на майже 80%. Медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зросла на 17%.

Карпати

У Карпатах попит на сезонну роботу нижчий, ніж в Одесі. Кількість відгуків на вакансії перевищує число оголошень в середньому у 12 разів.
Яких вакансій найбільше пропонують та яка зарплата:
  • Вакансії із підкатегорії «Початок карʼєри» — медіанна заробітна плата 6,5 тисяч гривень;
  • Кухар — медіанна заробітна плата 30 тисяч гривень;
  • Різноробочий - медіанна заробітна плата 35 тисяч гривень;
  • Офіціант - медіанна заробітна плата 18 тисяч гривень;
  • Покоївка - медіанна заробітна плата 10 тисяч гривень;
Найбільше відгуків збирають вакансії покоївки, офіціанта та пропозиції із підкатегорїї «Початок карʼєри».
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Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість вакансій сезонної роботи у Карпатах зменшилась на 25%. Медіана заробітна плата по всіх вакансіях сезонної роботи теж зменшилась — на 25%.
Нагадаємо, влітку традиційно зростає попит на тимчасову роботу в різних сферах. Це гарна можливість підзаробити, набути нового досвіду або просто змінити обстановку. Аналітики сайту budni.robota.ua підготували добірку актуальних сезонних вакансій.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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