В Україні збудують всесезонний гірський курорт за €140 мільйонів — Мінекономіки Сьогодні 09:47 — Фондовий ринок

В Україні збудують всесезонний гірський курорт за €140 мільйонів — Мінекономіки

У Львові підписали два спеціальні інвестиційні договори між урядом України, Славською селищною радою та компаніями «Славскі» й «Рожанка Парк». У межах проєкту планується будівництво всесезонного курорту GORO Mountain Resort. Загальний обсяг інвестицій — 140 мільйонів євро.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

Що передбачає інвестпроєкт

Проєкт реалізують у Славській громаді, стартував він восени 2024 року. У планах — створити сучасну туристичну інфраструктуру.

За оцінками уряду, протягом 15 років бюджети різних рівнів отримають близько 7,3 мільярда гривень надходжень. Також очікується створення нових робочих місць із зарплатою, що перевищує середній рівень у регіоні.

Пільги для інвесторів

GORO Mountain Resort реалізується в межах державної програми підтримки великих інвестпроєктів. Вона запрацювала наприкінці 2024 року. Першим проєктом у її рамках став завод із переробки сої компанії «Астарта-Київ».

Програма дозволяє інвесторам отримати до 30% компенсації вартості капітальних інвестицій. Зокрема, передбачені:

звільнення від податку на прибуток до 5 років;

звільнення від ввізного мита та імпортного ПДВ на нове обладнання;

компенсація витрат на підключення до інженерної інфраструктури (електро-, газо- і водомережі);

переважне право користування землею.

Хто може скористатися програмою

Щоб взяти участь у програмі, проєкт має відповідати кільком критеріям:

інвестиції не менше 12 мільйонів євро;

створення щонайменше 10 нових робочих місць;

реалізація у сферах промисловості, транспорту, туризму, освіти, медицини тощо;

термін реалізації — не більше 5 років.

Покроковий гайд для інвесторів

Міністерство економіки підготувало інструкцію для інвесторів, яка пояснює, як податися на участь у програмі. У ній описані етапи подання заявки та механізми отримання державної підтримки.

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