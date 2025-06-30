Сезонні можливості: де попрацювати цього літа — Finance.ua

Сезонні можливості: де попрацювати цього літа Сьогодні 13:03 — Особисті фінанси

Сезонні можливості: де попрацювати цього літа

Влітку традиційно зростає попит на тимчасову роботу в різних сферах. Це гарна можливість підзаробити, набути нового досвіду або просто змінити обстановку.

Аналітики сайту budni.robota.ua підготували добірку актуальних сезонних вакансій.

Sunsay NRG шукає монтажника сонячних електростанцій у Василькові (Київська область)

Компанія, що спеціалізується на «зеленій» енергетиці, шукає монтажників для проєкту. Потрібно прокладати кабелі, встановлювати конструкції на дахах і фасадах, монтувати сонячні панелі. Ви матимете перевагу, якщо маєте досвід роботи на похилій покрівлі.

Фабрика «Рошен» запрошує на пакування новорічних подарунків у Вінниці

Можете спробувати свої сили, якщо готові укладати та пакувати новорічні подарунки відповідно до встановлених стандартів компанії; контролювати якість вмісту та зовнішнього вигляду пакованої продукції; маркувати подарунки; дотримуватися стандартів гігієни, якості та безпеки праці на виробництві; підтримувати чистоту та порядок на робочому місці.

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У вакансії зазначено, що досвід роботи на пакуванні або виробничих лініях буде перевагою, але не є обов’язковим.

У Полтаві компанія Syngenta відкриває сезонну вакансію оператора мобільного комплексу для протруювання насіння

Лідер на міжнародному ринку агрохімії відкриває конкурс на вакансію. Робота сезонна (орієнтовно з 22.07 по 30.09), потрібно їздити у відрядження по Україні та надавати послуги замовникам з очищення, калібрування та протруєння насіння.

Форма працевлаштування — ФОП: компанія самостійно здійснить усі необхідні дії для відкриття та закриття ФОП, а також подасть потрібну звітність.

Анонсована заробітна плата: 45 000 грн/місяць (включені витрати на відрядження, понаднормові, харчування). Вартість проживання компенсується.

У Києві бренд Kite шукає промоутерів для роботи в «Епіцентрі»

Бренд Kite шукає працівників для літньої промоакції. Потрібно консультувати покупців щодо рюкзаків в магазині «Епіцентр», демонструвати переваги моделей; допомагати обрати і приміряти рюкзак. Термін промоакції: 6 тижнів — з 25.07 по 31.08. Працювати потрібно тільки на одній локації, адресу можна обирати самостійно.

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Графік роботи: п’ятниця: 17:00—20:00 , субота та неділя: 12:00—20:00 . Досвід роботи в «Епіцентрі», промо, продажах — буде плюсом, але не є обов’язковим. Анонсується навчання.

В «It Step Академії» в Одесі відкрито вакансію вожатого у літній денний табір

На роботу в літній табір запрошують вожатого. Вимоги до претендентів: незакінчена вища освіта (бажано у сфері психології чи педагогіки); вміння налагоджувати контакт з дітьми віком від 9 до 12 років та виявляти їхні потреби.

Серед обов’язків: організація та проведення з дітьми ігрових активностей між заняттями та у вільний час (руханка, настільні та рухливі ігри), супровід на екскурсії, а також взаємодія з вихованцями та їхніми батьками.

У Радивилові (Рівненська область) корпорація «Барком» шукає обліковця на період жнив

Корпорація запрошує на сезонну роботу (на період жнив). Серед анонсованих завдань: проведення зовнішнього огляду вантажу (цілісність тента, контрольних пломб); контроль за зважуванням вантажу; перевірка відповідності назви, ваги та інших характеристик вантажу супровідним документам; облік зважених вантажів; фіксація будь-яких перевезень сільськогосподарської продукції; контроль за проведенням аналізів зерна; ведення документації; формування та розсилка звітів керівництву.

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Також корпорація шукає охоронника на сезонну роботу в Буськ (Львівська область).

У Городенці (Івано-Франківська область) компанія МХП шукає контролера-вагара

Міжнародна компанія у сфері харчових та агротехнологій запрошує на сезонну роботу. Майбутньому працівнику потрібно: фіксувати номерні знаки машин і пломби при заїзді/виїзді транспорту з поля; вносити ці дані у спеціальну програму на планшеті; перевіряти відповідність інформації; співпрацювати з вагарями, логістами, агрономами.

Компанія пропонує: розвіз до та з місця роботи; медичне страхування; послуги корпоративного психолога; відвідування корпоративного спортзалу; безкоштовне харчування.

На сезонну роботу запрошують аніматора. Період роботи — червень-вересень 2025 року. Роботодавець оплачує харчування та проживання в готелі. Майбутньому працівнику потрібно розробити та створити декорації та сценарний план; важливо вміти працювати з дитячими групами віком від 5 до 12 років, а також знатися на аудіо-/відео-/фото-/комп'ютерній техніці.

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У Києві McDonald’s запрошує працівників ресторану — можна без досвіду

На роботу запрошуються кандидати віком від 16 років. Досвід роботи чи спеціальні навички — не обов’язкові, анонсується навчання. Що потрібно робити: готувати смачні бургери та іншу продукцію компанії; формувати замовлення та обслуговувати відвідувачів ресторану; підтримувати чистоту в ресторані. Є можливість обрати графік роботи: постійна, тимчасова, робота за сумісництвом.

Ужгородський термальний комплекс «Гармонія» шукає працівників у літнє кафе

На сезонну роботу запрошують працівників у літнє кафе на території термальних басейнів. Потрібно готувати каву, напої, їжу швидкого приготування, спілкуватися з гостями. На вакансію можуть відгукуватися студенти. Досвід роботи у сфері гостинності буде перевагою.

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