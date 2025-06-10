Сезонна робота в Україні: де зараз є вакансії — Finance.ua

Сезонна робота в Україні: де зараз є вакансії Сьогодні 16:01 — Особисті фінанси

Сезонна робота в Україні: де зараз є вакансії

З настанням літа український ринок праці традиційно переживає сплеск сезонних вакансій. Уже з квітня роботодавці починають активно шукати працівників для сезонної роботи. Ця робота приваблює як студентів і молодь, так і тих, хто шукає тимчасовий підробіток або додатковий дохід.

За даними Держслужби зайнятості, наразі у державних базах є 628 вакансій сезонного характеру. Кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.

Кого зараз шукають:

підсобних робітників,

педагогів-організаторів,

стюардів (послуги в дорозі),

плодоовочівників,

робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.

За видами економічної діяльності найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.

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Загалом на початку року в Державній службі зайнятості налічувалося 47 тис. вакансій, а станом на 1 червня їх кількість зросла на 40% та становила 66 тисяч. При цьому побільшало вакансій практично в усіх видах економічної діяльності. Найбільш суттєве збільшення спостерігається у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.

Працевлаштування неповнолітніх

Як зазначали у Держпраці, роботодавець має право приймати на роботу осіб з 14 років, але тільки за умов, що неповнолітній:

навчається,

виконує роботу, що не завдає шкоди здоров’ю,

не порушує процесу навчання (виконуватиметься у вільний від навчання час),

має згоду одного з батьків або особи, яка їх замінює.

При цьому письмовий трудовий договір є обов’язковий для всіх неповнолітніх працівників.

Нагадаємо, середня зарплата в Україні, за розрахунками Держстату, за рік зросла на 24% і у першому кварталі 2025 року сягнула показника 23 460 грн. У доларовому еквіваленті це трохи більше $560.

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