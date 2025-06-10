Сезонна робота в Україні: де зараз є вакансії — Finance.ua

Сезонна робота в Україні: де зараз є вакансії
З настанням літа український ринок праці традиційно переживає сплеск сезонних вакансій. Уже з квітня роботодавці починають активно шукати працівників для сезонної роботи. Ця робота приваблює як студентів і молодь, так і тих, хто шукає тимчасовий підробіток або додатковий дохід.
За даними Держслужби зайнятості, наразі у державних базах є 628 вакансій сезонного характеру. Кількість неповнолітніх у пошуках підробітку становить 123 особи.
Кого зараз шукають:
- підсобних робітників,
- педагогів-організаторів,
- стюардів (послуги в дорозі),
- плодоовочівників,
- робітників з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва.
За видами економічної діяльності найбільше вакансій у сільському господарстві, переробній промисловості, туристичних агентствах.
Загалом на початку року в Державній службі зайнятості налічувалося 47 тис. вакансій, а станом на 1 червня їх кількість зросла на 40% та становила 66 тисяч. При цьому побільшало вакансій практично в усіх видах економічної діяльності. Найбільш суттєве збільшення спостерігається у сільському господарстві, будівництві, переробній промисловості та торгівлі.
Працевлаштування неповнолітніх
Як зазначали у Держпраці, роботодавець має право приймати на роботу осіб з 14 років, але тільки за умов, що неповнолітній:
- навчається,
- виконує роботу, що не завдає шкоди здоров’ю,
- не порушує процесу навчання (виконуватиметься у вільний від навчання час),
- має згоду одного з батьків або особи, яка їх замінює.
При цьому письмовий трудовий договір є обов’язковий для всіх неповнолітніх працівників.
Нагадаємо, середня зарплата в Україні, за розрахунками Держстату, за рік зросла на 24% і у першому кварталі 2025 року сягнула показника 23 460 грн. У доларовому еквіваленті це трохи більше $560.
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