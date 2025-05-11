На ринку праці побільшало вакансій для новачків — дослідження Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

На ринку праці побільшало вакансій для новачків — дослідження

У квітні на українському ринку праці вперше за пʼять місяців зʼявилося 102 814 пропозицій роботи, що на 4% більше, ніж у березні.

Про це свідчить дослідження Work.ua.

У дослідженні зазначено, роботодавці готові працювати з новачками.

Майже на половину з понад 100 тис. вакансій готові найняти працівника без досвіду, а 25% пропозицій роботи підходять для студентів.

У яких областях найбільше вакансій

Спеціалісти зазначають, що ситуація з вакансіями в регіонах України досить несиметрична.

Зокрема, найбільший приріст роботи спостерігається в наступних областях:

Кіровоградській (+13% до березня);

Чернігівській (+10%);

Волинській (+9%);

Одеській (+7%);

Хмельницькій (+6%) областях.

Водночас, у прифронтових регіонах кількість пропозицій зменшилась. Це стосується Херсонської (-17%), Донецької (-4%), Запорізької (-3%) та Сумської (-1%) областей.

Де найбільше пропозицій роботи

«Робочі спеціальності, виробництво» утримують лідерство серед категорій за кількістю вакансій — 18 040 (+5% до березня).

Проте найбільший приріст вакансій — в категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 9 637, +14%.

Також серед лідерів:

«Сфера обслуговування» — 17 648 пропозицій роботи, +10% до березня;

«Роздрібна торгівля» — 12 427, +6%;

«Продаж, закупівля» — 12 018, +0,5%;

«Логістика, склад, ЗЕД» — 10 445, +3%.

Це пояснюється активною підготовкою бізнесу до літнього сезону. Побільшало пропозицій роботи для посудомийників (+36%), барменів (+18%), офіціантів і покоївок (+17%).

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Також розміщуються й сезонні вакансії, як от робота вожатими, викладачами, аніматорами тощо.

Серед компаній, які наймали найбільше працівників минулого місяця, лідерство утримують:

«Аврора» — 1 218 вакансій;

«Фора» — 1 061;

«Нова пошта» — 962;

«Сільпо» — 883;

EVA — 855;

NOVUS — 845.

Зростання вакансій для людей без досвіду

За даними дослідження, частка вакансій для новачків цього року зросла до 44% — порівняно з 39% у 2024 році.

Фахівці зауважують, на ринку праці спостерігається дефіцит кадрів. Тому, щоб подолати його, роботодавці готові знизити вимоги до кандидатів і вкладатися в їхнє навчання.

Зокрема, про це свідчить зростання на 25% кількості вакансій для студентів. Водночас, частка пропозицій віддаленої роботи зросла тільки на 1%.

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