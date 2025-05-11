На ринку праці побільшало вакансій для новачків — дослідження
У квітні на українському ринку праці вперше за пʼять місяців зʼявилося 102 814 пропозицій роботи, що на 4% більше, ніж у березні.
Про це свідчить дослідження Work.ua.
У дослідженні зазначено, роботодавці готові працювати з новачками.
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Майже на половину з понад 100 тис. вакансій готові найняти працівника без досвіду, а 25% пропозицій роботи підходять для студентів.
У яких областях найбільше вакансій
Спеціалісти зазначають, що ситуація з вакансіями в регіонах України досить несиметрична.
Зокрема, найбільший приріст роботи спостерігається в наступних областях:
- Кіровоградській (+13% до березня);
- Чернігівській (+10%);
- Волинській (+9%);
- Одеській (+7%);
- Хмельницькій (+6%) областях.
Водночас, у прифронтових регіонах кількість пропозицій зменшилась. Це стосується Херсонської (-17%), Донецької (-4%), Запорізької (-3%) та Сумської (-1%) областей.
Де найбільше пропозицій роботи
«Робочі спеціальності, виробництво» утримують лідерство серед категорій за кількістю вакансій — 18 040 (+5% до березня).
Проте найбільший приріст вакансій — в категорії «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» — 9 637, +14%.
Також серед лідерів:
- «Сфера обслуговування» — 17 648 пропозицій роботи, +10% до березня;
- «Роздрібна торгівля» — 12 427, +6%;
- «Продаж, закупівля» — 12 018, +0,5%;
- «Логістика, склад, ЗЕД» — 10 445, +3%.
Це пояснюється активною підготовкою бізнесу до літнього сезону. Побільшало пропозицій роботи для посудомийників (+36%), барменів (+18%), офіціантів і покоївок (+17%).
Також розміщуються й сезонні вакансії, як от робота вожатими, викладачами, аніматорами тощо.
Серед компаній, які наймали найбільше працівників минулого місяця, лідерство утримують:
- «Аврора» — 1 218 вакансій;
- «Фора» — 1 061;
- «Нова пошта» — 962;
- «Сільпо» — 883;
- EVA — 855;
- NOVUS — 845.
Зростання вакансій для людей без досвіду
За даними дослідження, частка вакансій для новачків цього року зросла до 44% — порівняно з 39% у 2024 році.
Фахівці зауважують, на ринку праці спостерігається дефіцит кадрів. Тому, щоб подолати його, роботодавці готові знизити вимоги до кандидатів і вкладатися в їхнє навчання.
Зокрема, про це свідчить зростання на 25% кількості вакансій для студентів. Водночас, частка пропозицій віддаленої роботи зросла тільки на 1%.
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