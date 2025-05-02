5 найбільших викликів, з якими стикаються роботодавці у 2025 році — Finance.ua

5 найбільших викликів, з якими стикаються роботодавці у 2025 році Сьогодні 21:44

5 найбільших викликів, з якими стикаються роботодавці у 2025 році

Дослідження виявило основні труднощі, з якими стикаються американські роботодавці у 2025 році. Хоча це стосується США, подібні тенденції можуть впливати і на український ринок праці.

Про це пише Quartz.

Компанія Korn Ferry провела опитування серед 15 000 працівників у США, щоб визначити основні виклики, з якими стикаються роботодавці у 2025 році. Хоча дослідження зосереджене на США, багато з виявлених тенденцій, таких як гібридна робота, використання ШІ та необхідність навчання працівників, актуальні і для українського ринку праці.

Основні виклики:

Повернення до офісів: багато компаній вимагають від працівників повернення до офісів, що викликає невдоволення серед співробітників, які цінують гнучкість та можливість працювати віддалено. Скорочення менеджерів середньої ланки: звільнення менеджерів середньої ланки призводить до нестачі керівництва та перевантаження залишених керівників. Зарплатні очікування: хоча дві третини працівників вважають, що отримують справедливу оплату, 72% стурбовані тим, що зростання вартості життя перевищує їхні доходи. Використання штучного інтелекту: хоча 67% фахівців з підбору персоналу вважають, що ШІ відіграватиме важливу роль у стратегіях наймання, 40% стурбовані тим, що це може зменшити людський аспект у процесі рекрутингу. Проблеми з навчанням та розвитком: 67% працівників готові залишитися в компанії, яка пропонує можливості для підвищення кваліфікації, але лише 30% компаній надають такі можливості.

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