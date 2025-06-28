Попит на ІТ вакансії у війську зростає: найпопулярніші напрями серед кандидатів — Finance.ua

Попит на ІТ вакансії у війську зростає: найпопулярніші напрями серед кандидатів
У загальному кількість через «Резерв+» українці надіслали понад 110 тис. заявок на військові вакансій, з яких 4253 — на IT-позиції. Зокрема, у середньому на одну IT-вакансію претендує 10 кандидатів.
Про це розповіли в Міністерстві оборони України, повідомляє Dou.
Як зазначають у Міноборони, кількість відгуків на посади айтівців у війську зберігається на стабільному рівні, а IT-напрям — на восьмому місці за популярністю серед кандидатів.
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Зокрема, протягом перших чотирьох місяців роботи «Резерв+» було подано 1942 заявки, а за наступні чотири — вже 2311.
Кількість вакансій також зросла — з 114 до 156. Тож попит на IT у війську трохи зріс.
ТОП-5 найпопулярніших ІТ-посад:
- Backend/Frontend розробники.
- Системні адміністратори.
- QA інженери.
- Дата-аналітики.
- Продуктові менеджери.
Нагадаємо, раніше в Lobby X повідомляли, що у «Резерв+» та на платформі Lobby X станом на середину травня була 201 відкрита IT-вакансія для Сил оборони України.
Найбільш популярною вакансією є спеціалісти з інформаційної безпеки.
Також багато запитів на системних адміністраторів, фахівців з кібербезпеки і спеціалістів по БПЛА.
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