Попит на ІТ вакансії у війську зростає: найпопулярніші напрями серед кандидатів — Finance.ua

Попит на ІТ вакансії у війську зростає: найпопулярніші напрями серед кандидатів Сьогодні 13:07

Попит на ІТ вакансії у війську зростає: найпопулярніші напрями серед кандидатів

У загальному кількість через «Резерв+» українці надіслали понад 110 тис. заявок на військові вакансій, з яких 4253 — на IT-позиції. Зокрема, у середньому на одну IT-вакансію претендує 10 кандидатів.

Про це розповіли в Міністерстві оборони України, повідомляє Dou.

Як зазначають у Міноборони, кількість відгуків на посади айтівців у війську зберігається на стабільному рівні, а IT-напрям — на восьмому місці за популярністю серед кандидатів.

Зокрема, протягом перших чотирьох місяців роботи «Резерв+» було подано 1942 заявки, а за наступні чотири — вже 2311.

Кількість вакансій також зросла — з 114 до 156. Тож попит на IT у війську трохи зріс.

ТОП-5 найпопулярніших ІТ-посад:

Backend/Frontend розробники.

Системні адміністратори.

QA інженери.

Дата-аналітики.

Продуктові менеджери.

Нагадаємо, раніше в Lobby X повідомляли , що у «Резерв+» та на платформі Lobby X станом на середину травня була 201 відкрита IT-вакансія для Сил оборони України.

Найбільш популярною вакансією є спеціалісти з інформаційної безпеки.

Також багато запитів на системних адміністраторів, фахівців з кібербезпеки і спеціалістів по БПЛА.

Dou За матеріалами:

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