Які айтішники зараз найбільше потрібні у війську — Finance.ua

Які айтішники зараз найбільше потрібні у війську Сьогодні 18:08

Які айтішники зараз найбільше потрібні у війську

У «Резерв+» та на платформі Lobby X станом на середину травня є 201 відкрита IT-вакансія для Сил оборони України. У кінці березня була 161 позиція.

Про це DOU повідомили в Lobby X, платформі з працевлаштування та рекрутинговій агенції, яка співпрацює з Міноборони.

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У середньому на одну IT-позицію претендує 9 кандидатів. Це дещо нижчий показник порівняно із попередніми місяцями.

Які вакансії найбільш популярні

Найбільш популярною вакансією є спеціалісти з інформаційної безпеки.

Також багато запитів на системних адміністраторів, фахівців з кібербезпеки і спеціалістів по БПЛА.

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Крім цього є вакансії пов’язані зі штучним інтелектом, FPGA, embedded-розробкою, програмуванням тощо.

Найбільше вакансій відкривають бойові підрозділи, що формують армійські корпуси, зокрема 3-тя окрема штурмова бригада, «Хартія» та «Азов».

Далі йдуть структурні підрозділи Сил Оборони — Міністерство оборони та інші спеціалізовані підрозділи.

Dou За матеріалами:

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