Айтівці знижують свої зарплатні очікування — Finance.ua

Айтівці знижують свої зарплатні очікування Сьогодні 13:00 — Особисті фінанси

Айтівці знижують свої зарплатні очікування

Майже 2,5 тис. ІТ-фахівців активно шукали нову роботу протягом останнього року. 42% айтівців знизили зарплатні очікування.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Підходи до пошуку роботи майже не відрізняються серед айтівців в Україні та за кордоном. Більшість пошукачів оновлювали свої резюме (84%), відкривали і оновлювали свої профілі на спеціалізованих сервісах для пошуку роботи (74%) та активно шукали вакансії і подавалися на них (69%).

Велика частка пошукачів знижувала свої зарплатні очікування. В Україні це зробили 43% тих, хто шукав роботу, за кордоном — 39%. Це практикували фахівці всіх тайтлів.

В Україні знизили зарплатні очікування принаймні половина SysAdmin/Infrastructure Engineer, HR/L&D, UI/UX/Product Design. Рідше за інших вдавалися до таких кроків DevOps/SRE, фахівці по роботі з даними, PM, маркетологи, рекрутери та фахівці підтримки — менш як 40% з них знизили свої зарплатні очікування під час пошуку.

За кордоном аналітики рідше за інших зменшували бажану зарплату (29%). Фахівці з менеджменту проєктів, навпаки, робили це частіше за інших (46%).

Інфографіка: DOU

Інфографіка: DOU

70% айтівців, які шукали нову роботу за останній рік, використовували ШІ. Найчастіше ШІ залучають для створення чи редагування резюме (50%) і мотиваційного листа / cover letter (41%). Дизайнери активно користуються ШІ при створенні портфоліо (понад 40%).

Djinni, LinkedIn та DOU — основні канали пошуку роботи для українських айтівців. Популярність цих каналів в Україні майже однакова — кожним із них протягом минулого року користувалися близько 80% пошукачів. Найчастіше роботу знаходили через Djinni (28% тих, хто знайшов роботу за останній рік) і LinkedIn (24%). На третьому місці DOU — тут знайшли роботу 19%.

Читайте також Зарплати айтівців в Україні та за кордоном — дослідження

Українські айтівці за кордоном найчастіше шукають і знаходять роботу через LinkedIn. Ним користувалися 87% пошукачів за минулий рік. 38% тих, хто знайшов нове місце, зробили це через LinkedIn.

Для багатьох айтівців ефективним способом знайти роботу протягом останнього року стали особисті контакти — друзі, колеги та знайомі.

В Україні вищу зарплату при зміні роботи найчастіше мають фахівці по роботі з даними, маркетологи та фахівці з продажів — понад 60% тих, хто змінив роботу, отримали підвищення.

Читайте також Скільки айтівців працюють на кількох роботах одночасно (інфографіка)

На нижчу зарплату частіше за інших переходили HR, дизайнери та PM — понад 30% фахівців, які знайшли нову роботу протягом останнього року, стали отримувати менше.

За кордоном, як і в Україні, аналітики мають більше шансів перейти на роботу з вищою зарплатою, а РМ — менше.

Ситуація для QA за кордоном краща, ніж в Україні. Серед тих, хто знайшов нову роботу за кордоном, підвищення отримали 65%, в Україні — 55%.

Інфографіка: DOU

Інфографіка: DOU

І в Україні, і за кордоном, вища ймовірність перейти на роботу з вищою зарплатою у джунів та мідлів: понад 60% тих, хто знайшов нову роботу за останній рік, стали отримувати більше.

Серед сеньйорів, лідів і керівників частка таких переходів менша. В Україні 41% лідів і керівників та 46% сеньйорів стали заробляти більше після зміни роботи, за кордоном — 50% лідів та 51% сеньйорів.

36% лідів і керівників та 26% сеньйорів в Україні перейшли на нову роботу зі зниженням зарплати. За кордоном частка тих, у кого знизилась зарплата, дещо нижча: 24% серед лідів і керівників та 20% серед сеньйорів.

Інфографіка: DOU

Інфографіка: DOU

Тривалий пошук роботи, як правило, означає меншу зарплату, яку отримає фахівець. Чим довше айтівець в Україні шукає роботу, тим вища ймовірність, що його зарплата буде нижче попередньої.

У айтівців за кордоном ця залежність не так яскраво виражена, як в Україні. Проте фахівці, які шукають роботу більш як три місяці за кордоном, теж мають вищу ймовірність перейти на меншу зарплату.

Понад 70% фахівців, які самі пішли з роботи, найчастіше знаходили нову роботу на вищу зарплату.

Читайте також У яких компаніях хотіли б працювати українські айтівці

Ті, кого звільнили, рідше могли знайти кращі умови. Знайшли роботу на більшу зарплату 44% з них, а у 31% фахівців в Україні та 26% за кордоном зарплата знизилася.

Нагадаємо, 55% тих, хто активно шукав нову роботу протягом останнього року, знайшли її . У 2022 році цей показник був вищим — 70%. Технічним фахівцям частіше це вдавалося, ніж нетехнічним. Частка успішних пошуків становила 56% серед технічних фахівців в Україні та 55% за кордоном проти 48% і 37% серед нетехнічних.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.