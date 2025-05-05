Скільки українських айтівців змінили роботу за останній рік: кому найлегше працевлаштуватися — Finance.ua

Скільки українських айтівців змінили роботу за останній рік: кому найлегше працевлаштуватися Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Скільки українських айтівців змінили роботу за останній рік: кому найлегше працевлаштуватися

Майже 2,5 тис. ІТ-фахівців активно шукали нову роботу протягом останнього року. Для більшості пошук нової роботи триває понад два місяці.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Зазначається, що за останній рік нову роботу шукали 53% айтівців в Україні та 61% за кордоном. Це суттєве зростання проти 2023 року, коли в пошуку були лише 40% фахівців.

Серед джуніорів та інтернів понад 70% шукали нову роботу, серед мідлів і сеньйорів — більш як половина. Серед лідів і керівників в Україні шукали нову роботу 34%, за кордоном — 51%.

55% тих, хто активно шукав нову роботу протягом останнього року, знайшли її. У 2022 році цей показник був вищим — 70%. Технічним фахівцям частіше це вдавалося, ніж нетехнічним. Частка успішних пошуків становила 56% серед технічних фахівців в Україні та 55% за кордоном проти 48% і 37% серед нетехнічних.

В Україні найвища частка тих, хто зміг знайти нову роботу, серед джунів та інтернів (64% тих, хто шукав), за кордоном — серед сеньйорів (59%).

Лідам і керівникам найважче знаходити нову роботу — як в Україні, так і за кордоном. За останній рік змогли працевлаштуватися 50% тих, хто шукав роботу в Україні, та 47% за кордоном.

Інфографіка: DOU

В Україні найлегше було знайти нову роботу фахівцям по роботі з даними: понад 70% тих, хто шукав нову роботу за останній рік, її знайшли. Далі — маркетологи (62%).

Найважче було фахівцям з HR/L&D, Graphic/Video/2D/3D Design, фінансистам, а також Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation). Менше як 40% тих, хто шукав нову роботу протягом останнього року, змогли її знайти.

За кордоном найкраще вдавалося працевлаштовуватися фахівцям з даних і DevOps/SRE — понад 70% зробили це успішно. Високі шанси були й у QA-спеціалістів: роботу знайшли 63% шукачів, особливо ті, хто працює в AQA та Manual QA. Найскладніше було PM, рекрутерам і фахівцям з маркетингу.

Серед розробників і в Україні, і за кордоном дещо легше знаходили роботу Back-end та Full stack фахівці, ніж ті, хто займається Front-end чи Mobile.

Інфографіка: DOU

Шукали нову роботу не тільки ті, хто її втратив. Нині 10% айтівців, які мають фултайм-роботу, активно шукають нову. Ще у пошуку 29% фрилансерів та 25% тих, хто працює парт-тайм.

Майже половина фахівців у резерві теж в активному пошуку. Айтівці на оплачуваному бенчі рідше шукають роботу, ніж ті, кому не платять: 39% проти 51%.

Інфографіка: DOU

Нагадаємо, 39% айтівців в Україні та 44% українських айтівців за кордоном ішли з роботи або були звільнені за останній рік. Ці показники майже не відрізняються від тих, що були 2023 року. Дещо частіше айтівці йшли з компанії через звільнення чи завершення проєкту, на якому вони працювали (18% в Україні та 22% за кордоном), або через закриття компанії (4%). Проте майже стільки ж фахівців звільнялися за власним вибором: 18% в Україні та 20% за кордоном.

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