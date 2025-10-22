Хто може втратити право власності: про що попереджає адвокат Сьогодні 10:00 — Особисті фінанси

Хто може втратити право власності: про що попереджає адвокат

В Україні право власності здається непорушним, але навіть невелика помилка у старих угодах може коштувати людині квартири.

Про це попереджає адвокат Роман Сімутін, пише novyny.live.

Читайте також Хто повинен оплачувати послуги ріелтора: продаж та оренда нерухомості

Судові рішення

Суди частіше скасовують права власності через формальні порушення.

Найпоширеніші причини — підроблені документи, продаж без згоди співвласників або недієздатність однієї зі сторін.

У 2025 році судова практика стала безжальнішою. Оскаржують навіть ті угоди, яким понад 10 років.

«Якщо нотаріус не перевірив повноваження продавця або не засвідчив справжність підпису, угода може бути скасована», — пояснює Сімутін.

Помилки при реєстрації

Навіть правильна угода не гарантує безпеки, якщо під час реєстрації було допущено помилку. Випадки втручання у Держреєстр нерухомості почастішали. Людина може дізнатися, що її квартира вже «переписана» іншою особою.

Читайте також Реальні ціни на оренду житла в прифронтових зонах — думка експерта

Бувають ситуації, коли власник дізнається про втрату житла вже після того, як хтось інший його продав. Тому перевірка реєстраційних даних і моніторинг записів — тепер необхідність, а не формальність.

Подвійна реєстрація нерухомості

Об’єкти, зареєстровані до 2013 року, коли запрацював Єдиний реєстр, можуть мати дублікати записів. Якщо під час перевірки знайдуть два власники на один об’єкт, пізніший втрачає майно. Спір переходить у суд, і часто рішення не на користь останнього покупця.

У 2025 році Мін’юст та нотаріуси активно проводять аудит таких випадків, тож ризики для «старих» квартир лише зростають.

Купівля нерухомості

Система фінансового моніторингу виявляє все більше підозрілих операцій. Якщо з’ясується, що житло куплене за кошти з офшорів, через фіктивні позики чи схеми відмивання, угоду визнають нікчемною.

І мова не лише про нові придбання — під перевірку потрапляють угоди навіть десятирічної давності.

«Зараз держава цікавиться не лише, як оформлена угода, а й звідки взялися гроші», — підкреслює Сімутін.

Спадщина

Якщо спадкоємець приховав інших претендентів або порушив терміни оформлення, його право можуть анулювати. Через посилення контролю нотаріусів кількість таких випадків зросла.

Найчастіше проблеми виникають, коли родичі виявляють «забуті» заповіти або незаконно видані свідоцтва.

Експропріація

У 2025 році держава активніше застосовує вилучення ділянок і будівель для суспільних проєктів — будівництва доріг, шкіл, лікарень. Формально власникам виплачують компенсацію, але сам факт втрати нерухомості часто стає шоком.

Особливо це стосується земель у прифронтових або відновлюваних регіонах, де інфраструктура відбудовується у пріоритетному порядку.

Воєнний стан залишається серйозним фактором ризику. Майно можуть тимчасово вилучити для оборонних потреб. Формально право власності не скасовується, але власник втрачає контроль над об’єктом на невизначений час.

Раніше ми писали, що ситуація з орендою житла в прифронтових регіонах України критична. Про це каже у коментарі Finance.ua рієлтор, голова Комітету з інформаційних технологій Спілки фахівців з нерухомого майна України Олександр Бойко.

Ціни тут часто вдвічі вищі, ніж у столиці чи на заході країни, і створюють непосильне навантаження для військовослужбовців та внутрішньо переміщених осіб, змушуючи багатьох розглядати альтернативи, як-от навіть купівлю з подальшим перепродажем.

. В окремих випадках може знадобитися повідомлення про початок будівельних робіт або отримання дозволу. Також йшлося про те, що Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) неодноразово наголошувала: будь-яке втручання в опорні конструкції або інженерні системи багатоквартирних будинків вимагає проєкту та погодженняВ окремих випадках може знадобитися повідомлення про початок будівельних робіт або отримання дозволу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.