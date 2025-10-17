Які послуги з перепланування можна оформити в"Дії" Сьогодні 17:23 — Нерухомість

Які послуги з перепланування можна оформити в"Дії"

Державна інспекція архітектури та містобудування (ДІАМ) неодноразово наголошувала: будь-яке втручання в опорні конструкції або інженерні системи багатоквартирних будинків вимагає проєкту та погодження.

В окремих випадках може знадобитися повідомлення про початок будівельних робіт або отримання дозволу.

На офіційному сайті ДІАМ розміщено докладні роз’яснення про те, які перепланування можна робити без погодження, а які потребують дозвільних документів.

Якщо зміни не зачіпають опорних елементів і не передбачають втручання у спільне майно будинку, їх достатньо задокументувати у техпаспорті під час технічної інвентаризації.

Що можна в Дії оформити

Крім того, від 2024 року низку послуг , пов’язаних із переплануванням, можна оформити онлайн через застосунок та портал «Дія».

Там доступно:

подача повідомлень про початок будівельних робіт для категорій СС1 (невеликі об’єкти),

отримання дозвільних документів,

а також перевірка статусу поданих заяв.

Це значно спрощує процес і зменшує потребу в особистих візитах до держустанов.

ДІАМ також звертає увагу, що незаконні роботи можуть бути виявлені під час планових або позапланових перевірок. Якщо зміни вплинули на безпеку, інспекція може ініціювати судовий розгляд і вимагати приведення приміщення у попередній стан.

