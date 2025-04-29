Яких ІТ-спеціалістів найчастіше звільняють в Україні та за кордоном — дослідження DOU Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

Яких ІТ-спеціалістів найчастіше звільняють в Україні та за кордоном — дослідження DOU

39% айтівців в Україні та 44% українських айтівців за кордоном ішли з роботи або були звільнені за останній рік. Ці показники майже не відрізняються від тих, що були 2023 року.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Дещо частіше айтівці йшли з компанії через звільнення чи завершення проєкту, на якому вони працювали (18% в Україні та 22% за кордоном), або через закриття компанії (4%). Проте майже стільки ж фахівців звільнялися за власним вибором: 18% в Україні та 20% за кордоном.

Нетехнічні фахівці дещо частіше за технічних залишали роботу протягом минулого року (43% проти 39% серед технічних). Вони частіше змінювали роботу за власним бажанням: 23% з них самі пішли з роботи за останній рік проти 18% серед технічних фахівців.

Інфографіка: DOU

В Україні протягом минулого року найчастіше звільняли дизайнерів (Graphic/Video/2D/3D) і фахівців з продажів/біздеву: понад третина з тих, хто взяв участь в опитуванні, пішли з роботи через скорочення.

Серед українських айтівців за кордоном найчастіше звільняли розробників та тестувальників: близько чверті з них були змушені покинути свою компанію.

В Україні найчастіше з власної ініціативи йшли з роботи фахівці з комунцікацій, PR і брендингу (за останній рік звільнилися 39% з них). За кордоном — рекрутери (44%).

І в Україні, і за кордоном, активно змінювали роботу Data Scientists/Data/ML/AI Engineers — понад третина з них пішли з роботи за власною ініціативою.

Серед найстійкіших фахівців — DevOps/SRE. Як в Україні, так і за кордоном понад 70% з них не змінювали роботу за останній рік.

Найменш вразливі до звільнень чи схильні іти з компанії Leadership (CEO, CTO, founder, COO, Director/VP/Head of Engineering, R&D, Innovation тощо). 84% з них працюють там же, де й рік тому.

Інфографіка: DOU

Найбільш вразливою до звільнень категорією торік виявилися фахівці рівня Senior: 23% сеньйорів в Україні та 27% за кордоном змушені були піти з компанії. Це найвищий показник серед усіх тайтлів.

Найрідше компанії звільняли лідів і керівників: 11% з них в Україні та 18% за кордоном ішли з роботи за ініціативою компанії. Ліди також рідше за інших фахівців залишали компанії за власною ініціативою. Джуніори та мідли частіше залишали компанії за власним бажанням, ніж їхні більш досвідчені колеги.

Найчастіше компанії пояснювали необхідність звільнення працівників складною фінансовою ситуацією та оптимізацією/зміною пріоритетів у роботі.

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Оптимізацію та зміну пріоритетів найчастіше називали продуктові компанії та стартапи. Закриття чи завершення проєкту — серед найважливіших причин скорочень працівників сервісних та аутстафінгових компаній.

Через погані результати в роботі звільнили 13% айтівців (частіше з цієї причини звільняють продуктові компанії).

Ще 12% звільнень відбулися через конфлікти з керівником чи лідом.

Інфографіка: DOU

Основні причини самостійно залишити компанію — відсутність кар’єрних (43%) чи професійних (41%) перспектив, а також непідвищення зарплати (38%). 16% фахівців за кордоном, які пішли з роботи, зробили це через переїзд і релокацію.

Нетехнічні фахівці частіше за технічних ідуть через відсутність кар’єрних чи професійних перспектив та погані стосунки з командою і керівником. Технічні частіше ідуть, коли незадоволені фінансовими питаннями, а також коли знаходять роботу з кращими умовами.

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Ліди частіше за інших залишають роботу через втому і вигорання, сеньйори — коли знаходять роботу з кращими умовами, мідли — коли не бачать перспектив розвитку і незадоволені розміром зарплати та бонусів.

Інфографіка: DOU

Нагадаємо, за перший квартал поточного року компанії, які є резидентами Дія. City, перерахували до бюджету понад 8 мільярдів гривень податків.

За рік активних ІТ-ФОПів стало на 13 тисяч, або на 5%, менше. Проте загальна кількість айтівців майже не змінилася — на рівні до 300 тисяч.

В українських айтівців з досвідом 3−5 років, що живуть за кордоном, зарплата в середньому на 34% вища, ніж у тих, хто в Україні. При цьому тільки 36% усіх айтівців оформлені в країні проживання.

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