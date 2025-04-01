Експорт ІТ-послуг у лютому 2025 року збільшився та склав $535 мільйонів — Finance.ua
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Експорт ІТ-послуг у лютому 2025 року збільшився та склав $535 мільйонів

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Експорт ІТ-послуг у лютому 2025 року збільшився та склав $535 мільйонів
Експорт ІТ-послуг у лютому 2025 року збільшився та склав $535 мільйонів
У лютому 2025 року обсяг IT-експорту збільшився на 9,4% і становив $535 мільйонів. Українській економіці це принесло на $46 мільйонів більше у порівнянні з січнем.
Такі дані наводить НБУ, пише itcluster.lviv.ua.
Крім того, ці показники на 3,5% або ж $18 мільйонів більші порівняно з лютим 2024 року.
Загалом за 2 місяці поточного року сукупна експортна виручка ІТ-послуг склала $1,02 мільярди. Це на 0,1% менше ніж за аналогічний період у 2024 році, що у доларовому еквіваленті складає $1 мільйон.
Експорт ІТ-послуг у лютому 2025 року збільшився та склав $535 мільйонів
«У лютому ми спостерігаємо незначне збільшення обсягів експорту комп’ютерних послуг у порівнянні з січнем. Однак попри скромну позитивну динаміку, ситуація в IT-індустрії не перестала бути критичною. Через виклики повномасштабного вторгнення, техіндустрія продовжує перебувати у надскладному стані. Тому цьогоріч експорт ІТ-послуг, ймовірно, продовжуватиме скорочуватися», — зауважує Степан Веселовський, CEO Львівського ІТ Кластера.
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Загальна експортна виручка усіх послуг України у лютому 2025 року склала $1,25 мільярдів, що на $36 мільйонів або ж 3% більше порівняно з січнем.
Частка комп’ютерних послуг в структурі всього експорту послуг у лютому цьогоріч становила 42,8%. Це на 5,8% більше ніж у лютому 2024 року: тоді вона складала 37%. А ще цей показник на 2,5% більший порівняно з січнем 2025 року.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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