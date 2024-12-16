У яких компаніях хотіли б працювати українські айтівці — Finance.ua

У яких компаніях хотіли б працювати українські айтівці Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

У яких компаніях хотіли б працювати українські айтівці, freepik

Grammarly та MacPaw залишаються серед найбажаніших компаній, в яких хотіли б працювати українські айтівці. Цього року до числа найпривабливіших компаній увійшли mono та NVIDIA.

Про це свідчать результати дослідження DOU.

Як і торік, Grammarly залишається найбажанішим роботодавцем для українських айтівців: 72% хотіли б тут працювати, а 39% — дуже хотіли б. Ця частка зросла за рік. Не змінили цієї тенденції навіть скорочення, які відбулися на початку року.

2−4 місця ділять MacPaw, mono та NVIDIA: близько третини українських айтівців дуже хотіли б працювати в кожній з цих компаній.

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mono на другому місці за загальною часткою фахівців, які вважають компанію привабливим роботодавцем: 69% українських айтівців дуже хотіли б тут працювати або вважають компанію непоганим місцем для роботи.

MacPaw та NVIDIA теж дуже привабливі роботодавці для айтівців, проте загалом дещо менше, ніж Grammarly та mono. Ставлення до MacPaw покращилося за рік: торік частка тих, хто дуже хоче тут працювати, становила 24% (проте дослідження проводилося до осінніх звільнень в компанії).

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До лідерів, як і торік, також входять Ajax Systems і SoftServe. Цього року вони з дуже близькими показниками посідають 5−6 місця. Близько 20% фахівців дуже хочуть працювати в кожній з цих компаній. За рік обом компаніям вдалося стати привабливішими для айтівців.

Рейтинг компаній, в яких хотіли б працювати українські айтівці

Grammarly — найбажаніший роботодавець для айтівців рівня Senior і вище. Мідли дещо більш прихильні до MacPaw. Джуніори найчастіше хотіли б працювати в Grammarly і mono.

Джуніори, інтерни та ті, хто шукає першу роботу в ІТ, частіше за більш досвідчених фахівців вважають привабливими великі сервісні компанії — SoftServe, EPAM, Sigma Software, а серед продуктових — Genesis.

Grammarly, mono та MacPaw — найпривабливіші компанії для айтівців у Києві. Серед топ-10 компаній тут вісім продуктових (Grammarly, mono, MacPaw, NVIDIA, Ajax Systems, Genesis, Uklon та WiX) і дві сервісні (SoftServe та GlobalLogic).

Айтівці у Львові частіше віддають перевагу сервісним компаніям. Intellias, N-iX, GlobalLogic, ELEKS, Sigma Software тут частіше називали серед привабливих для роботи компаній, ніж в інших містах. Проте Grammarly, mono, NVIDIA та MacPaw, як і в інших містах, є лідерами за часткою айтівців, які дуже хотіли б тут працювати.

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В Дніпрі лідерські позиції мають NVIDIA та mono.

Четвірка найпопулярніших компаній серед українських айтівців за кордоном така ж, як і в Україні: Grammarly, MacPaw, NVIDIA та mono. Лідерами є Grammarly та NVIDIA — близько 40% фахівців дуже хотіли б працювати в них. Частіше, ніж фахівці в Україні, респонденти за кордоном називали серед привабливих компаній Preply.

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Розробники найбільш прихильні до Grammarly та NVIDIA, mono — на третій позиції.

QA більше за інших фахівців прихильні до сервісних компаній. Вони частіше називали SoftServe, GlobalLogic, N-iX EPAM, NIX, Infopulse та DataArt серед привабливих роботодавців.

mono, Grammarly та MacPaw — беззаперечні лідери для нетехнічних фахівців.

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