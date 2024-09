Як айтівці змінюють спеціалізації — Finance.ua

Як айтівці змінюють спеціалізації Сьогодні 11:04 — Особисті фінанси

Як айтівці змінюють спеціалізації

24% айтівців хоча б раз за свою кар’єру в ІТ змінювали спеціалізацію. У середньому раз чи двічі (середнє значення 1,5). Що довше працює фахівець, то більш імовірно, що він змінить напрям: якщо в перший рік роботи це стосується тільки 3% фахівців, то серед тих, хто працює понад 10 років в ІТ, таких уже 39%.

Про це свідчать дані опитування DOU.

Хто найчастіше змінює спеціалізацію та ким стає

Найчастіше переходять в інші ІТ-спеціалізації сисадміни, фахівці з DBA, Hardware Engineers, HTML-кодери та спеціалісти з підтримки, а серед нетехнічних — фахівці з Customer Success, продажів, перекладачі, техрайтери та офіс-менеджери. Понад 60% спеціалістів, які працювали на цих посадах, змінили свій напрям в ІТ.

Найменше змінюють спеціалізацію розробники, тестувальники, а також HR/рекрутери і художники/аніматори. Менш як 15% з них це робили.

Розробники, які все ж змінюють напрям роботи, найчастіше ідуть в РМ (26%), стають СТО/ Directors of Engineering/CEO (19%), ідуть в Data Science/Data Engineering/ML/AI (17%) або DevOps (12%).

QA найчастіше переходять в розробку (25%) чи РМ (29%). РМ теж часто переходять в розробку (29%), дещо рідше — в аналітику (16%) чи тестування (16%), а декому вдається стати CTO чи Director of Engineering (14%).

Фахівці з DBA, Hardware Engineers та HTML-кодери найчастіше переходять у розробку, а фахівці підтримки однаково часто світчаться в розробку та DevOps. Сисадміни найчастіше переходять у DevOps.

Найпопулярніші спеціалізації для переходу

Найпопулярніші ІТ-спеціалізації для переходу з інших спеціалізацій — РМ, DevOps та техрайтери. Понад 50% тих, хто працює тут, перейшли з інших ІТ-напрямів. Також перейшли з інших ІТ-сфер понад 40% аналітиків, фахівців з Data, Customer Success і Game Design.

Багато РМ мають досвід розробки (15%), роботи в аналітиці (14%) чи тестуванні (12%).

39% DevOps працювали сисадмінами, 21% — фахівцями підтримки, 11% — розробниками.

В аналітику часто переходять РМ (13% аналітиків мають досвід роботи за цим напрямом) і тестувальники (10%). Серед фахівців з Data Science/Data Engineering/ML/AI 25% це колишні розробники, а ще 13% — аналітики.

CTO/Director of Engineering/СЕО/фаундерами найчастіше стають розробники (56% нинішніх СТО та Director of Engineering мають досвід розробки) або менеджери команд (33%). Рух у зворотному порядку теж можливий: 29% тих, хто колись обіймав позицію CTO чи Director of Engineering, нині працюють розробниками, ще 9% — менеджерами проєктів.

Найрідше айтівці переходять у такі спеціалізації, як розробка, QA, HR, Design та UI/UX, Art/Animation, фінанси: понад 80% цих фахівців одразу почали працювати у своїх спеціалізаціях.

Хоча розробники не схильні переходити в інші ІТ-напрями, вони досить часто змінюють свою спеціалізацію в розробці. 35% нинішних розробників працювали за іншими напрямами.

Як і розробники, тестувальники схильні змінювати спеціалізацію в тестуванні, а не переходити на інші ІТ-напрями. 31% тестувальників змінювали свою спеціалізацію.

Нагадаємо, ІТ-галузь Україні концентрується у великих містах. До повномасштабного вторгнення понад 70% айтівців жили в Києві, Львові та Харкові. Київ займав особливе місце, адже тут жила й працювала майже половина ІТ-спільноти. Повномасштабне вторгнення росії суттєво змінило ситуацію. Найбільше постраждав Харків. Більшість харківських айтівців виїхали з міста: нині тут живуть і працюють 4% українських ІТ-фахівців проти 14% у 2021 році.

