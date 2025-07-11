Розкрито зарплати в Google: скільки отримують у 2025 році — Finance.ua

Розкрито зарплати в Google: скільки отримують у 2025 році Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Розкрито зарплати в Google: скільки отримують у 2025 році

Business Insider опублікував зарплати Google на основі майже 6800 візових заявок за перший квартал 2025 року. Інженери-програмісти можуть отримувати до $340 000 на рік без урахування бонусів і акцій.

Дані компанії розкривають базові річні оклади фахівців, яких Google планує наймати з-за кордону. Водночас вони не охоплюють бонуси й акції, які зазвичай суттєво підвищують загальну суму.

Компанії Google, Microsoft і Meta пропонують рекордні зарплати, щоб привабити топових інженерів, дослідників і менеджерів — передусім у командах, повʼязаних із генеративним штучним інтелектом.

Які зарплати платить Google

Робота в бізнесі та аналітиці

Менеджер облікового запису: від $85 500 до $166 000.

Аналітик бізнес-систем: від $141 000 до $201 885.

Фінансовий аналітик: від $102 000 до $225 230.

Аналітик якості пошуку: від $120 000 до $235 000.

Інженерні посади

Інженер-програміст: від $109 180 до $340 000.

Інженер-програміст (Waymo): від $150 000 до $282 000.

Інженер застосунків: від $138 000 до $199 000.

Інженер з підтримки клієнтів: від $85 009,60 до $228 000.

Інженер з рішень для клієнтів: від $108 000 до $228 000.

Інженер даних: від $111 000 до $175 000.

Інженер-електрик: від $119 000 до $203 000.

Інженер з апаратного забезпечення: від $130 000 до $284 000.

Мережевий інженер: від $108 000 до $195 000.

Інженер-дослідник: від $153 000 до $265 000.

Інженер з безпеки: від $97 000 до $233 000.

Старший інженер-програміст: від $187 000 до $253 000.

Інженер з перевірки кремнієвого дизайну: від $126 000 до $207 050.

Кремнієвий інженер: від $146 000 до $252 000.

Кремнієвий універсал: від $144 000 до $223 000.

Менеджер-розробник програмного забезпечення: від $199 000 до $316 000.

Інженер-програміст, інженер з надійності сайту: від $133 000 до $258 000.

Штатний інженер-програміст: від $220 000 до $323 000.

Посади вчених

Спеціаліст з обробки даних: від $133 000 до $260 000.

Науковий співробітник: від $155 000 до $303 000.

Керівні посади

Менеджер продукту: від $136 000 до $280 000.

Керівник програми: від $125 000 до $236 000.

Технічний менеджер програми: від $116 000 до $270 000.

Консалтингові посади

Консультант з рішень: від $100 000 до $282 000.

Консультант з технічних рішень: від $110 000 до $253 000.

Посади дизайнерів

UX-дизайнер: від $124 000 до $230 000.

UX-дослідник: від $124 000 до $224 000.

Нагадаємо, раніше Business Insider також опублікував зарплати в Meta.

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