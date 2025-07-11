Розкрито зарплати в Google: скільки отримують у 2025 році — Finance.ua
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Розкрито зарплати в Google: скільки отримують у 2025 році

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Розкрито зарплати в Google: скільки отримують у 2025 році
Розкрито зарплати в Google: скільки отримують у 2025 році
Business Insider опублікував зарплати Google на основі майже 6800 візових заявок за перший квартал 2025 року. Інженери-програмісти можуть отримувати до $340 000 на рік без урахування бонусів і акцій.
Дані компанії розкривають базові річні оклади фахівців, яких Google планує наймати з-за кордону. Водночас вони не охоплюють бонуси й акції, які зазвичай суттєво підвищують загальну суму.
Компанії Google, Microsoft і Meta пропонують рекордні зарплати, щоб привабити топових інженерів, дослідників і менеджерів — передусім у командах, повʼязаних із генеративним штучним інтелектом.

Які зарплати платить Google

Робота в бізнесі та аналітиці

  • Менеджер облікового запису: від $85 500 до $166 000.
  • Аналітик бізнес-систем: від $141 000 до $201 885.
  • Фінансовий аналітик: від $102 000 до $225 230.
  • Аналітик якості пошуку: від $120 000 до $235 000.

Інженерні посади

  • Інженер-програміст: від $109 180 до $340 000.
  • Інженер-програміст (Waymo): від $150 000 до $282 000.
  • Інженер застосунків: від $138 000 до $199 000.
  • Інженер з підтримки клієнтів: від $85 009,60 до $228 000.
  • Інженер з рішень для клієнтів: від $108 000 до $228 000.
  • Інженер даних: від $111 000 до $175 000.
  • Інженер-електрик: від $119 000 до $203 000.
  • Інженер з апаратного забезпечення: від $130 000 до $284 000.
  • Мережевий інженер: від $108 000 до $195 000.
  • Інженер-дослідник: від $153 000 до $265 000.
  • Інженер з безпеки: від $97 000 до $233 000.
  • Старший інженер-програміст: від $187 000 до $253 000.
  • Інженер з перевірки кремнієвого дизайну: від $126 000 до $207 050.
  • Кремнієвий інженер: від $146 000 до $252 000.
  • Кремнієвий універсал: від $144 000 до $223 000.
  • Менеджер-розробник програмного забезпечення: від $199 000 до $316 000.
  • Інженер-програміст, інженер з надійності сайту: від $133 000 до $258 000.
  • Штатний інженер-програміст: від $220 000 до $323 000.

Посади вчених

  • Спеціаліст з обробки даних: від $133 000 до $260 000.
  • Науковий співробітник: від $155 000 до $303 000.

Керівні посади

  • Менеджер продукту: від $136 000 до $280 000.
  • Керівник програми: від $125 000 до $236 000.
  • Технічний менеджер програми: від $116 000 до $270 000.

Консалтингові посади

  • Консультант з рішень: від $100 000 до $282 000.
  • Консультант з технічних рішень: від $110 000 до $253 000.

Посади дизайнерів

  • UX-дизайнер: від $124 000 до $230 000.
  • UX-дослідник: від $124 000 до $224 000.
Нагадаємо, раніше Business Insider також опублікував зарплати в Meta.
За матеріалами:
vctr.media
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