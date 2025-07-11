Розкрито зарплати в Google: скільки отримують у 2025 році — Finance.ua

Розкрито зарплати в Google: скільки отримують у 2025 році
Business Insider опублікував зарплати Google на основі майже 6800 візових заявок за перший квартал 2025 року. Інженери-програмісти можуть отримувати до $340 000 на рік без урахування бонусів і акцій.
Дані компанії розкривають базові річні оклади фахівців, яких Google планує наймати з-за кордону. Водночас вони не охоплюють бонуси й акції, які зазвичай суттєво підвищують загальну суму.
Компанії Google, Microsoft і Meta пропонують рекордні зарплати, щоб привабити топових інженерів, дослідників і менеджерів — передусім у командах, повʼязаних із генеративним штучним інтелектом.
Які зарплати платить Google
Робота в бізнесі та аналітиці
- Менеджер облікового запису: від $85 500 до $166 000.
- Аналітик бізнес-систем: від $141 000 до $201 885.
- Фінансовий аналітик: від $102 000 до $225 230.
- Аналітик якості пошуку: від $120 000 до $235 000.
Інженерні посади
- Інженер-програміст: від $109 180 до $340 000.
- Інженер-програміст (Waymo): від $150 000 до $282 000.
- Інженер застосунків: від $138 000 до $199 000.
- Інженер з підтримки клієнтів: від $85 009,60 до $228 000.
- Інженер з рішень для клієнтів: від $108 000 до $228 000.
- Інженер даних: від $111 000 до $175 000.
- Інженер-електрик: від $119 000 до $203 000.
- Інженер з апаратного забезпечення: від $130 000 до $284 000.
- Мережевий інженер: від $108 000 до $195 000.
- Інженер-дослідник: від $153 000 до $265 000.
- Інженер з безпеки: від $97 000 до $233 000.
- Старший інженер-програміст: від $187 000 до $253 000.
- Інженер з перевірки кремнієвого дизайну: від $126 000 до $207 050.
- Кремнієвий інженер: від $146 000 до $252 000.
- Кремнієвий універсал: від $144 000 до $223 000.
- Менеджер-розробник програмного забезпечення: від $199 000 до $316 000.
- Інженер-програміст, інженер з надійності сайту: від $133 000 до $258 000.
- Штатний інженер-програміст: від $220 000 до $323 000.
Посади вчених
- Спеціаліст з обробки даних: від $133 000 до $260 000.
- Науковий співробітник: від $155 000 до $303 000.
Керівні посади
- Менеджер продукту: від $136 000 до $280 000.
- Керівник програми: від $125 000 до $236 000.
- Технічний менеджер програми: від $116 000 до $270 000.
Консалтингові посади
- Консультант з рішень: від $100 000 до $282 000.
- Консультант з технічних рішень: від $110 000 до $253 000.
Посади дизайнерів
- UX-дизайнер: від $124 000 до $230 000.
- UX-дослідник: від $124 000 до $224 000.
Нагадаємо, раніше Business Insider також опублікував зарплати в Meta.
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