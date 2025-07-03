Зарплати в Meta: скільки отримують ШІ-інженери, дослідники та інші ІТ-фахівці техногіганта — Finance.ua

Зарплати в Meta: скільки отримують ШІ-інженери, дослідники та інші ІТ-фахівці техногіганта Сьогодні 21:33 — Технології&Авто

Зарплати в Meta: скільки отримують ШІ-інженери, дослідники та інші ІТ-фахівці техногіганта

Технологічні компанії, як правило, ретельно охороняють інформацію про свої винагороди. Але вони повинні подавати інформацію про діапазони зарплат до Департаменту праці, коли наймають іноземних працівників за спеціальною візовою програмою H-1B. Тому ці обов’язкові офіційні документи дають змогу зазирнути в реальну шкалу оплати праці.

Згідно з цими документами, інженери-програмісти в Meta можуть заробляти до $480 000. Посади в галузі машинного навчання сягають $440 000. Навіть дизайнери продуктів та дослідники зазвичай заробляють понад $200 000, повідомляє Business Insider.

Цифри відображають лише річні зарплати, без урахування опціонів на акції, бонусів за підписання контракту та інших пільг, які часто можуть подвоїти або потроїти загальні компенсаційні пакети.

Ось скільки Meta платила за ключові ролі у першому кварталі 2025 року.

Штучний інтелект: найбільш високооплачуваний інженер-дослідник у компанії Meta отримує до $440 000

Науковий співробітник з дослідження ШІ: від $179 481 до $232 000.

Менеджер з маркетингу продуктів штучного інтелекту: $220 000.

Інженер з машинного навчання: від $165 000 до $440 000.

Інженер з інфраструктури машинного навчання: $239 723.

Науковий співробітник з дослідження машинного навчання: $232 000.

Інженер-дослідник: від $154 840 до $400 000.

Старший інженер з машинного навчання: $232 017 до $232 266.

Дані: Data scientist в Meta заробляє до $270 000

Аналітик даних: від $168 000 до $204 000

Менеджер з аналізу даних: $223 202

Інженер даних: від $125 068 до $270 000

Менеджер з інженерії даних: від $224 028 до $275 282

Менеджер з науки про дані: від $248 920 до $301 619

Інженер баз даних: від $181 000 до $240 002

Директор з обробки даних: $320 000.

Спеціаліст з обробки даних: від $122 760 до $270 000.

Старший інженер даних: від $189 066 до $209 720.

Старший спеціаліст з обробки даних: від $204 541 до $227 559.

Старший менеджер з обробки даних та аналітики: $280 000.

Інженерія: Інженери-програмісти отримують до $480,000 базової заробітної плати

Інженер ASIC: від $165,568 до $299,880.

Бізнес-інженер: від $137,000 до $228,538.

Інженер-конструктор: від $185,000 до $256,270.

Інженер-електрик: від $164,000 до $255,000.

Інженер вбудованого програмного забезпечення: від $169,313 до $262,822.

Інженерний директор: від $352,310 до $353,042.

Інженер-менеджер: від $246,536 до $288,767.

Інженер інтерфейсу: від $177 747 до $233 495.

Інженер апаратного забезпечення: від $176 000 до $240 000.

Мережевий інженер: від $115 000 до $239 237.

Інженер із забезпечення якості: від $189 213 до $244 000.

Інженер з безпеки: від $145 000 до $258 524.

Старший інженер програмного забезпечення: від $194 467 до $302 134.

Інженер програмного забезпечення: від $120 000 до $480 000.

Менеджер з розробки програмного забезпечення: від $219 978 до $328 000.

Управління продуктами та програмами: Продукт-менеджер в Meta отримує до $314 159

Дизайнер продукту: від $159 000 до $283 693.

Директор з дизайну продукту: $321 538.

Менеджер з дизайну продукту: від $267 540 до $279 594.

Аналітик з розвитку продукту: від $142 000 до $206 000.

Директор з управління продуктом: $356 512.

Менеджер з продукту: від $161 606 до $314 159.

Старший дизайнер продукту: $199 932.

Старший менеджер з продукту: $224 323.

Технічний менеджер програми: від $164 131 до $274 596.

Дослідження: Найбільш високооплачуваний дослідник користувацького досвіду отримує до $350 000

Прикладний науковий співробітник: від $214,032 до $232,000.

Науковий співробітник, що спеціалізується на апаратному забезпеченні: $214,311.

Науковий співробітник, що досліджує сприйняття: $249,369.

Науковий співробітник: від $167,000 до $321,101.

Науковий співробітник-менеджер: $258,524.

Старший науковий співробітник: $214,032.

Науковий співробітник, що досліджує користувацький досвід: від $170,000 до $350,000.

Науковий співробітник-менеджер, що займається питаннями користувацького досвіду: $302,134.

Науковий співробітник, що займається питаннями користувача інтерфейсів: від $195,000 до $292,160.

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