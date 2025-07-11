Мобілізованих ФОПів звільнили від податків і звітності: деталі від ДПС — Finance.ua
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Мобілізованих ФОПів звільнили від податків і звітності: деталі від ДПС

Особисті фінанси
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Мобілізованих ФОПів звільнили від податків і звітності: деталі від ДПС
Мобілізованих ФОПів звільнили від податків і звітності: деталі від ДПС
Самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби.
Як повідомляє Державна податкова служба, відповідні зміни до Податкового кодексу набрали чинності з ухваленням Закону № 4505-ІХ.
На час служби ФОП звільняються від сплати:
  • податку на доходи фізичних осіб;
  • єдиного податку;
  • військового збору;
  • ЄСВ, якщо підприємець не має найманих працівників.
Звільнення застосовується автоматично на підставі даних з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів (дати мобілізації, укладення контракту, демобілізації) з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.
Як діяти підприємцю:
  • якщо інформація про мобілізацію, контракт або демобілізацію вже є в Реєстрі — заяву подавати не потрібно;
  • якщо даних у Реєстрі немає, то можна подати заяву й копії підтверджуючих документів самостійно до податкової.

Як діятиме звільнення від сплати податків

ДПС не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту.
Якщо такі суми вже були нараховані, то вони підлягають анулюванню.
Якщо ФОП виключили з реєстру платників єдиного податку через несплату податкових зобов’язань під час мобілізації або служби за контрактом, то його автоматично поновлять.
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Також мобілізовані фізичні особи — підприємці або особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право не нараховувати, не обчислювати та не сплачувати ЄСВ на весь строк їх військової служби, зокрема і військової служби за контрактом.
Крім того, за період мобілізації платника єдиного внеску або дії укладеного з такою особою контракту нараховані суми штрафних санкцій та пені підлягають скасуванню (анулюванню) за звітні періоди включно до першого числа місяця, наступного за місяцем, в якому контролюючим органом отримані відомості про мобілізацію платника єдиного внеску.
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Якщо ФОП має найманих працівників, то він може уповноважити іншу особу виплачувати зарплату працівникам. ЄСВ у такому випадку нараховує уповноважена особа, а сплатити його ФОП може протягом 180 днів після демобілізації — без штрафів.
Звітність з ЄСВ подається ФОП протягом 150 днів після демобілізації, також без штрафів і пені.
Якщо виникли порушення до початку служби або під час неї (несвоєчасна сплата чи звітність) — ФОП звільняється від відповідальності, якщо виконає обов’язки у встановлені строки після демобілізації:
  • звітність — до 150 днів;
  • сплата — до 180 днів.
За матеріалами:
Finance.ua
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