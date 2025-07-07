Стартувало декларування для ФОПів 3 групи через Дію — Finance.ua

Стартувало декларування для ФОПів 3 групи через Дію Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

Стартувало декларування для ФОПів 3 групи через Дію

З 1 липня фізичні особи — підприємці (ФОП) 3 групи зі ставкою 5%, без ПДВ та найманих працівників, можуть подавати податкові декларації за ІІ квартал через портал «Дія».

Про це повідомила пресслужба «Дії».

«Внесіть дані лише за ІІ квартал — система підтягне попередні показники й зазначить загальну суму податків», — сказано в повідомленні.

Хто зараз повинен подати декларацію

ФОП 3 групи зі ставкою єдиного податку 5%, які не є платниками ПДВ і не мають найманих працівників.

Як це зробити

Авторизуватися в особистому кабінеті на Порталі. Перейти у розділ Відомості про мене, далі — Податки. Вибрати — Звіти та декларації, потім — Декларація. Вказати суму доходу. Перевірити звіт та відредагувати його за потреби. Підписати декларацію КЕП (файловим або апаратним ключем) і надіслати.

У Дії доступна сплата єдиного податку — 5% доходу, ЄСВ — 22% від мінімальної зарплати за кожний місяць, військового збору — 1% доходу.

Збір прорахований з ваших доходів за ІІ квартал. За потреби цю суму можна змінити вручну. Наприклад, якщо ви звільнені від сплати військового збору, достатньо вказати «0».

Обмежень чи попереджень під час редагування не буде.

Для 3 групи ФОП сума річних надходжень обмежена — 9 млн 336 тис. грн.

Коли подавати декларацію

Подати декларацію потрібно протягом 40 календарних днів після закінчення календарного кварталу — до 11 серпня 2025 року включно.

ЄСВ сплачується протягом 20 днів після завершення кварталу. Додаток 1 (ЄСВ) подається раз на рік у складі річної декларації.

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