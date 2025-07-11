Більшість українців погоджується на зарплату до 12 тис. грн — дослідження Сьогодні 17:03 — Особисті фінанси

Більшість українців погоджується на зарплату до 12 тис. грн — дослідження

Очікування заробітної плати серед зареєстрованих безробітних в Україні дуже різняться. Найбільша частка опитаних (25,3%) назвали бажаним рівнем доходу суму від 8001 до 12 000 грн. Майже стільки ж (24%) орієнтуються на зарплату в межах 12 001−16 000 грн.

Про це сказано в дослідженні Державної служби зайнятості.

Ще 21,8% безробітних очікують заробітну плату 16 001−20 000 грн, а 20% прагнуть заробляти понад 20 000 грн. Лише 8,9% готові працювати за зарплату до 8 000 грн.

Гендерні відмінності в зарплатних очікуваннях

Жінки частіше погоджуються на нижчі зарплати. Зокрема, 27,9% жінок очікують дохід у межах 8 001−12 000 грн, тоді як серед чоловіків цей показник 12,3%. Працювати за зарплату до 8 000 грн готові 9,9% жінок і лише 4% чоловіків.

Натомість чоловіки частіше мають високі очікування: 42,2% з них хочуть заробляти понад 20 000 грн, тоді як серед жінок таких лише 15,5%. У діапазоні 16 001−20 000 грн також переважають чоловіки — 25,1% проти 21,1% серед жінок.

Зарплатні очікування в залежності від віку

Найнижчі зарплатні очікування мають молоді люди віком 18−25 років: 25,9% з них готові працювати за 8 001−12 000 грн, а 10,3% за зарплату до 8 000 грн.

Серед вікової групи 26−35 років 20,4% хочуть отримувати понад 20 000 грн, а 24,6% від 8 001 до 12 000 грн. У віці 36−44 та 45−54 років переважають очікування в межах 12 001−20 000 грн.

Найвищі зарплатні запити мають люди віком 55+: 31,5% з них прагнуть заробляти понад 20 000 грн.

Зарплатні очікування в залежності від освіти

Особи з вищою освітою найчастіше очікують високий дохід: 33,4% з них прагнуть заробляти понад 20 000 грн.

Серед людей з неповною середньою освітою лише 19,2% готові працювати за зарплату до 8 000 грн, а 33,4% — за 8 001−12 000 грн.

Ті, хто має професійно-технічну освіту, частіше орієнтуються на середній рівень доходу: 29,2% прагнуть отримувати 12 001−16 000 грн, а 26% понад 16 000 грн.

Серед тих, хто має наукові ступені або іншу вищу кваліфікацію, 28% очікують зарплату понад 20 000 грн.

Зарплатні очікування в залежності від регіону

Найвищі зарплатні очікування в Києві. 70% безробітних там хочуть заробляти понад 20 000 грн. У Львівській області цей показник становить 26%, ще 30% орієнтуються на 16 001−20 000 грн.

Натомість у регіонах, де тривають бойові дії або спостерігаються значні руйнування, ситуація інша. У Херсонській та Сумській областях більшість безробітних (39% і 34% відповідно) орієнтуються на зарплату 8 001−12 000 грн.

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