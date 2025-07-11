У Резерв+ запустили сплату штрафів за неуточнення даних — Finance.ua
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У Резерв+ запустили сплату штрафів за неуточнення даних

Особисті фінанси
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У Резерв+ запустили сплату штрафів за неуточнення даних
У Резерв+ запустили сплату штрафів за неуточнення даних, mod.gov.ua
У застосунку Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів онлайн. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за несвоєчасне уточнення персональних даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.
«Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку», — сказано в повідомленні.
В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних.
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Пізніше в Резерв+ з’явиться можливість сплачувати й інші штрафи, пов’язані з військовим обліком.
«Штрафи онлайн — це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. У Резерв+ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу — так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами», — наголосила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Як скористатися сервісом

Щоб сплатити штраф, потрібно:
1. Оновити Резерв+ до останньої версії.
2. У застосунку перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення.
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3. Протягом трьох днів надійде відповідь від ТЦК.
4. Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн — 50% від повної суми.
Після сплати порушення та червона стрічка автоматично знімається.

Що буде, якщо не сплатити вчасно

  • штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+;
  • якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн;
  • у разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.
У Міноборони зазначили, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс.
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«Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів», — додали в міністерстві.
Раніше Черногоренко наголошувала, що штрафи в застосунку — це не заміна відстрочок, а ще один зручний сервіс. «Робота над відстрочками триває, і незабаром плануємо розширити їх перелік для отримання у Резерв+», — заявляла вона.
Нагадаємо, в Україні діє механізм, який дозволяє ставити громадян на військовий облік автоматично, без відвідування ТЦК.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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