У Резерв+ запустили сплату штрафів за неуточнення даних — Finance.ua

У Резерв+ запустили сплату штрафів за неуточнення даних Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

У Резерв+ запустили сплату штрафів за неуточнення даних, mod.gov.ua

У застосунку Резерв+ з’явився новий сервіс — сплата штрафів онлайн. Тепер військовозобов’язані можуть сплатити штраф за несвоєчасне уточнення персональних даних до 16 липня 2024 року онлайн зі знижкою 50%.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони.

«Це дозволяє оперативно закрити справу про адмінпорушення та прибрати червону стрічку з документа в застосунку», — сказано в повідомленні.

В першій версії сервісу буде доступна лише сплата штрафу за невчасне уточнення персональних даних.

Пізніше в Резерв+ з’явиться можливість сплачувати й інші штрафи, пов’язані з військовим обліком.

«Штрафи онлайн — це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. У Резерв+ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу — так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами», — наголосила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Як скористатися сервісом

Щоб сплатити штраф, потрібно:

1. Оновити Резерв+ до останньої версії.

2. У застосунку перейти до розділу «Штрафи онлайн», подати заяву про визнання порушення.

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3. Протягом трьох днів надійде відповідь від ТЦК.

4. Після цього в застосунку відкривається можливість сплатити штраф у 8 500 грн — 50% від повної суми.

Після сплати порушення та червона стрічка автоматично знімається.

Що буде, якщо не сплатити вчасно

штраф потрібно сплатити протягом 20 днів від моменту отримання рішення в Резерв+;

якщо не зробити цього вчасно, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн;

у разі несплати протягом 40 днів від отримання рішення ТЦК в застосунку штраф подвоюється до 34 000 грн, а справу передають до виконавчої служби.

У Міноборони зазначили, що штрафи запускаються поступово, щоб рівномірно розподілити навантаження на новий сервіс.

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«Повністю сервіс розгорнеться впродовж наступних кількох днів», — додали в міністерстві.

Раніше Черногоренко наголошувала , що штрафи в застосунку — це не заміна відстрочок, а ще один зручний сервіс. «Робота над відстрочками триває, і незабаром плануємо розширити їх перелік для отримання у Резерв+», — заявляла вона.

Нагадаємо, в Україні діє механізм , який дозволяє ставити громадян на військовий облік автоматично, без відвідування ТЦК.

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