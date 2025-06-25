Штрафи від ТЦК: області-лідери за кількістю проваджень — Finance.ua
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Штрафи від ТЦК: області-лідери за кількістю проваджень

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Штрафи від ТЦК: області-лідери за кількістю проваджень
Штрафи від ТЦК: області-лідери за кількістю проваджень
З початку 2025 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відкрили 28 212 адміністративних проваджень за порушення правил військового обліку.
Про це повідомляє «Опендатабот».
Зазначається, що лише з квітня додалося понад 11 тисяч нових проваджень. У середньому, щомісяця відкривається близько 4,7 тисячі нових справ і лише кожне п’яте провадження наразі завершене.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Рекорд зафіксували на Чернігівщині. Так, Чернігівський районний ТЦК відкрив одразу 8 справ проти одного чоловіка — п’ять із них у квітні, ще три на початку червня.
Переважна більшість проваджень проти чоловіків віком від 25 до 45 років. На них припадає 82% усіх справ. Жінки фігурують лише у 46 провадженнях, це 0,16% від загальної кількості.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот

Лідери серед регіонів

Найбільше справ від початку року відкрили у Києві — 3 835. Далі йдуть:
  • Дніпропетровська область — 2 984 справи;
  • Сумська — 2 464;
  • Одеська — 2 438;
  • Харківська — 2 151.
Інфографіка: Опендатабот
Інфографіка: Опендатабот
Усього дев’ять областей вже перетнули позначку в 1 000 проваджень. У Києві найбільше справ відкрив Подільський ТЦК — 1 100.
Нагадаємо, наприкінці червня цього року планують запустити оплату штрафів за порушення правил військового обліку в мобільному застосунку «Резерв+». Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Там буде віконце «якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки». Користувач зможе перевірити точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення.
Поки, чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили свої дані у ТЦК та СП або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану чи за повторне порушення.
Також до Верховної Ради подали законопроєкт, який передбачає посилення кримінальної відповідальності за порушення порядку проведення мобілізації. Проєкт пропонує доповнити Кримінальний кодекс України новими статтями 337−1 та 337−2. Вони передбачають посилення відповідальності посадових осіб, працівників та військовослужбовців територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за перевищення службових повноважень.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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