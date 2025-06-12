Коли в «Резерв+» запустять онлайн-оплату штрафів від ТЦК — Finance.ua
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Коли в «Резерв+» запустять онлайн-оплату штрафів від ТЦК

Особисті фінанси
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Коли в «Резерв+» запустять онлайн-оплату штрафів від ТЦК
Коли в «Резерв+» запустять онлайн-оплату штрафів від ТЦК
Наприкінці червня цього року планують запустити оплату штрафів за порушення правил військового обліку в мобільному застосунку «Резерв+».
Про це в інтерв’ю DOU розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
«Ми готуємося до запуску оплати штрафів у „Резерв+“. Думаю, це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це зменшить навантаження на операторів ТЦК. Плануємо запуститися у кінці червня», —
сказала Черногоренко.

Як це виглядатиме
У «Резерв+» відображається факт порушення правил військового обліку. Це червона стрічка з написом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком».
«Плануємо нову функціональність, де буде вказана причина порушення. На кшталт „не з’явився на оповіщення“, „не пройшов ВЛК“ тощо», — пояснила Черногоренко.
Якщо людина порушила правила, у неї з’явиться кнопка «сплатити штраф». На першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Згодом буде додано інші категорії порушень.
Знижки
Як зазначила заступниця міністра, там буде віконце «якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки».
Користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення. Далі натискає — підписати і надіслати заяву.
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Нагадаємо, в оновленні застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси.
  • відображення даних про інвалідність,
  • збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.
Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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