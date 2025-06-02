У застосунку «Резерв+» два нові сервіси — Finance.ua

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У застосунку «Резерв+» два нові сервіси

Казна та Політика
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У застосунку «Резерв+» два нові сервіси
У застосунку «Резерв+» два нові сервіси
Як повідомляє Міноборони, в оновленні застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси.
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Що нового

  • відображення даних про інвалідність,
  • збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.
Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності.
Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.
«Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку»,
зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Нагадаємо, у застосунку «Резерв+», який розробила команда Міністерства оборони, вже понад 333 тисячі військовозобов’язаних українців оформили відстрочку від мобілізації. Кожна третя відстрочка в країні оформлюється саме через застосунок.
Восени 2024 року відстрочки у «Резерв+» запустили для трьох категорій:
  • людей з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ;
  • студентів, аспірантів й докторантів;
  • багатодітних батьків, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.
Також повідомлялось, що у застосунку «Резерв+» з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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