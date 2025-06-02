У застосунку «Резерв+» два нові сервіси — Finance.ua

У застосунку «Резерв+» два нові сервіси Сьогодні 12:03 — Казна та Політика

У застосунку «Резерв+» два нові сервіси

Як повідомляє Міноборони , в оновленні застосунку Резерв+ додалися два нових сервіси.

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Що нового

відображення даних про інвалідність,

збереження попередньої версії військово-облікового документа під час його оновлення.

Дані про інвалідність відображатимуться в електронному військовому документі, а саме група та причина інвалідності.

Щодо самого документа, то його попередня версія зберігатиметься в застосунку, якщо людина вирішить його оновити. Тобто, він не зникатиме, як це було раніше. У разі надмірного навантаження на самому документі зʼявлятиметься стрічка із приблизним часом оновлення.

«Продовжуємо наповнювати Резерв+ корисними сервісами. Вони створюють для військовозобов’язаних єдину екосистему, що здатна задовольнити їхні запити без черг та очікування. Поступово додаємо нові функції, які допоможуть бути в курсі актуального статусу військового обліку», зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+», який розробила команда Міністерства оборони, вже понад 333 тисячі військовозобов’язаних українців оформили відстрочку від мобілізації. Кожна третя відстрочка в країні оформлюється саме через застосунок.

Восени 2024 року відстрочки у «Резерв+» запустили для трьох категорій:

людей з інвалідністю із пенсійним посвідченням ПФУ;

студентів, аспірантів й докторантів;

багатодітних батьків, які мають трьох дітей до 18 років у спільному шлюбі.

Також повідомлялось , що у застосунку «Резерв+» з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.

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