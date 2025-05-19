У «Резерв+» з’явиться функція миттєвого підтвердження на ВЛК — Finance.ua

У «Резерв+» з’явиться функція миттєвого підтвердження на ВЛК
У застосунку «Резерв+» з’явиться функція миттєвого підтвердження від ТЦК. Час очікування скоротиться з кількох годин до кількох секунд.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
Черногоренко згадала, що не так давно Міноборони додали в застосунок можливість оформити електронне направлення на ВЛК.
Водночас вона зауважила, що зараз вони з командою запускають покращення цього функціоналу.
«Не потрібно буде навіть очікувати його (направлення. — Ред.) протягом декількох годин. Зробити можна буде одразу, по факту генеруючи, не очікуючи підтвердження від ТЦК.
За її словами, це ще більше спростить і зробить взаємодію між громадянами та ВЛК ще більш зручною.
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Нагадаємо, що вже виповнився рік від моменту запуску застосунку «Резерв+». За рік застосунок «Резерв+» став цифровим мостом між військовозобов’язаними та державою.
Сервіс не лише спростив отримання відстрочки, а й додав нові можливості військовозобов’язаним.
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