Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК — рішення уряду Сьогодні 10:45

Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК — рішення уряду

Кабінет міністрів України змінив алгоритм проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) — згідно зі змінами згенерувати електронне направлення на ВЛК можна буде без підпису керівника ТЦК.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

«Зміни, які внесені у постанови, важливі. Вони допоможуть оптимізувати та прискорити проходження ВЛК. Так люди зможуть заощадити свій час, а працівники ТЦК — зменшити кількість адміністративної роботи», — зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

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Як було раніше: електронні направлення генерувалися в застосунку Резерв+, а потім накладався електронний підпис керівника ТЦК.

Що зміниться: користувачі матимуть можливість не очікувати накладення електронного підпису керівником ТЦК, якщо виявили бажання пройти ВЛК.

Крім цього, завдяки нововведенням посилено захист прав людей з інвалідністю під час взаємодії з ВЛК. Зокрема, ТЦК заборонено направляти людей з інвалідністю на комісію. Відтепер вони можуть пройти огляд винятково добровільно, якщо, наприклад, мають бажання проходити службу за контрактом.

Також змінами уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку жінкам та чоловікам, які утримують трьох і більше дітей віком до 18 років.

Нагадаємо, раніше Кабмін вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 № 560.

Змінами передбачено відображення в реєстрі призовників і резервістів відомостей про вручення повістки на паперовому бланку, уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям відстрочки від призову та конкретизовано випадки, коли особи не направляються для проходження ВЛК.

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