Банки США блокують ШІ-асистентів, які працюють із рахунками клієнтів

Великі банки США почали виявляти та блокувати сторонніх ШІ-агентів, які отримують доступ до рахунків клієнтів без належного дозволу. Деякі з них намагалися самостійно виконувати дії, що виходили за межі інструкцій користувачів, створюючи потенційні ризики для їхніх фінансів.

Про це повідомляє видання Axios із посиланням на власні джерела в фінансових установах.

Йдеться про JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley та інші фінансові установи США.

Зазвичай ШІ-агент або асистент отримує доступ до рахунку із дозволу людини та із використанням її облікових даних, що вже суперечить правилам більшості банків.

Крім того, установи фіксували випадки, коли агенти самостійно зверталися до служби підтримки або намагалися виконувати інші дії, непередбачені інструкцією користувача. Якщо агент має дозвіл на переказ коштів або здійснення покупок, помилка чи небажана дія може вплинути на фінанси клієнта.

Чому банки блокують ШІ-агентів

«Я щодня отримую звіти про те, скільки разів нам доводилося блокувати різних агентів. Таких випадків небагато, адже, на мою думку, люди поки що не використовують їх активно у своїх фінансових справах. Ми блокуємо їх, оскільки хочемо контролювати процес автентифікації та взаємодію з клієнтами», — заявляв на початку місяця генеральний директор банківської й брокерської компанії Charles Schwab Річард Вурстер.

Наразі банки намагаються мінімізувати ризики, тож виявлених агентів блокують і терміново переглядають умови обслуговування. Один із варіантів — надати ШІ доступ виключно до перегляду фінансових даних, без права здійснювати платежі чи перекази.

Аналогічні правила вже діють для сторонніх застосунків, зокрема Quicken, який використовують для ведення бюджету та інших фінансових завдань.