0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки США блокують ШІ-асистентів, які працюють із рахунками клієнтів

Технології&Авто
9
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
JPMorgan
JPMorgan
Великі банки США почали виявляти та блокувати сторонніх ШІ-агентів, які отримують доступ до рахунків клієнтів без належного дозволу. Деякі з них намагалися самостійно виконувати дії, що виходили за межі інструкцій користувачів, створюючи потенційні ризики для їхніх фінансів.
Про це повідомляє видання Axios із посиланням на власні джерела в фінансових установах.
Йдеться про JPMorgan, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley та інші фінансові установи США.
Зазвичай ШІ-агент або асистент отримує доступ до рахунку із дозволу людини та із використанням її облікових даних, що вже суперечить правилам більшості банків.
Крім того, установи фіксували випадки, коли агенти самостійно зверталися до служби підтримки або намагалися виконувати інші дії, непередбачені інструкцією користувача. Якщо агент має дозвіл на переказ коштів або здійснення покупок, помилка чи небажана дія може вплинути на фінанси клієнта.

Чому банки блокують ШІ-агентів

«Я щодня отримую звіти про те, скільки разів нам доводилося блокувати різних агентів. Таких випадків небагато, адже, на мою думку, люди поки що не використовують їх активно у своїх фінансових справах. Ми блокуємо їх, оскільки хочемо контролювати процес автентифікації та взаємодію з клієнтами», — заявляв на початку місяця генеральний директор банківської й брокерської компанії Charles Schwab Річард Вурстер.
Читайте також
Наразі банки намагаються мінімізувати ризики, тож виявлених агентів блокують і терміново переглядають умови обслуговування. Один із варіантів — надати ШІ доступ виключно до перегляду фінансових даних, без права здійснювати платежі чи перекази.
Аналогічні правила вже діють для сторонніх застосунків, зокрема Quicken, який використовують для ведення бюджету та інших фінансових завдань.
Агенство Reuters аналогічно повідомило про обмеження доступу ШІ-агентів до банківських рахунків, однак не змогло незалежно підтвердити інформацію Axios про несанкціоновані дії без інструкції користувача.
За матеріалами:
mezha.media
ШІБанки світу
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems