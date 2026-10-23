Anthropic випустила Claude Duet: персональний ШІ-агент на базі Opus 5.5, що працює у фоновому режимі
Компанія Anthropic оголосила про запуск дослідницького прев’ю нового інструменту — Claude Duet. Це персональний ШІ-агент, який створює конкуренцію Meta Muse та OpenAI Dots.
Як працює Claude Duet і що він вміє
На відміну від стандартних чат-ботів, Duet є проактивним агентом. Щодня він формує короткий брифінг із переліком дій на основі підключених застосунків і звертається до користувача лише тоді, коли потрібне його безпосереднє залучення.
Основні можливості агента:
- адміністративні таски — планування зустрічей, обробка сповіщень;
- складні інженерні й аналітичні завдання — створення дашбордів із десятками інструментів, побудова фінансових/продажних прогнозів, прототипування та повноцінна розробка вебзастосунків;
- автономність — Duet працює на базі моделі Opus 5.5 у власній віртуальній машині. Йому не потрібна відкрита вкладка в браузері — агент виконує завдання у фоновому режимі;
- окремі додатки — Anthropic випускає standalone-застосунки для iOS та Android спеціально під Duet.
Ціноутворення та ліміти
Головна перевага Claude Duet над OpenAI Dots — доступність. Anthropic підтвердила, що після повноцінного релізу агент буде доступний у межах стандартного тарифу Pro за $20 на місяць. Для порівняння: OpenAI пропонує аналогічний функціонал Dots лише на дорожчих тирах (від $100/місяць).
Проте Duet ділить ліміти використання з іншими інструментами Claude (включаючи Claude Code). Щоб користувачі не вичерпували квоту занадто швидко, агент перевіряє підключені акаунти раз на кілька годин, а не безперервно. Користувачі зможуть самостійно налаштовувати частоту сповіщень та теми, про які Duet має інформувати.
Приватність та безпека
Оскільки агент вимагає глибокої інтеграції в цифрову екосистему користувача, Anthropic приділила окрему увагу захисту даних.
Зокрема, Duet ніколи напряму не бачить паролі або токени авторизації, а інформація про здоров’я чи особисті фінанси передається лише за явним дозволом користувача. Крім того, для запобігання витокам чутливих даних компанія впровадила спеціальну систему prompt-захисту та додаткові класифікатори.
Детальніший звіт про захист конфіденційності компанія обіцяє опублікувати найближчим часом.
Наразі скористатися Claude Duet можуть лише передплатники Claude Pro зі США, які записалися у лист очікування.
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