0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Anthropic випустила Claude Duet: персональний ШІ-агент на базі Opus 5.5, що працює у фоновому режимі

Технології&Авто
136
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
На відміну від стандартних чат-ботів, Duet є проактивним агентом
На відміну від стандартних чат-ботів, Duet є проактивним агентом
Компанія Anthropic оголосила про запуск дослідницького прев’ю нового інструменту — Claude Duet. Це персональний ШІ-агент, який створює конкуренцію Meta Muse та OpenAI Dots.

Як працює Claude Duet і що він вміє

На відміну від стандартних чат-ботів, Duet є проактивним агентом. Щодня він формує короткий брифінг із переліком дій на основі підключених застосунків і звертається до користувача лише тоді, коли потрібне його безпосереднє залучення.
Основні можливості агента:
  • адміністративні таски — планування зустрічей, обробка сповіщень;
  • складні інженерні й аналітичні завдання — створення дашбордів із десятками інструментів, побудова фінансових/продажних прогнозів, прототипування та повноцінна розробка вебзастосунків;
  • автономність — Duet працює на базі моделі Opus 5.5 у власній віртуальній машині. Йому не потрібна відкрита вкладка в браузері — агент виконує завдання у фоновому режимі;
  • окремі додатки — Anthropic випускає standalone-застосунки для iOS та Android спеціально під Duet.

Ціноутворення та ліміти

Головна перевага Claude Duet над OpenAI Dots — доступність. Anthropic підтвердила, що після повноцінного релізу агент буде доступний у межах стандартного тарифу Pro за $20 на місяць. Для порівняння: OpenAI пропонує аналогічний функціонал Dots лише на дорожчих тирах (від $100/місяць).
Проте Duet ділить ліміти використання з іншими інструментами Claude (включаючи Claude Code). Щоб користувачі не вичерпували квоту занадто швидко, агент перевіряє підключені акаунти раз на кілька годин, а не безперервно. Користувачі зможуть самостійно налаштовувати частоту сповіщень та теми, про які Duet має інформувати.

Приватність та безпека

Оскільки агент вимагає глибокої інтеграції в цифрову екосистему користувача, Anthropic приділила окрему увагу захисту даних.
Зокрема, Duet ніколи напряму не бачить паролі або токени авторизації, а інформація про здоров’я чи особисті фінанси передається лише за явним дозволом користувача. Крім того, для запобігання витокам чутливих даних компанія впровадила спеціальну систему prompt-захисту та додаткові класифікатори.
Детальніший звіт про захист конфіденційності компанія обіцяє опублікувати найближчим часом.
Наразі скористатися Claude Duet можуть лише передплатники Claude Pro зі США, які записалися у лист очікування.
За матеріалами:
dev.ua
ШІAnthropicClaude
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems