Anthropic випустила Claude Duet: персональний ШІ-агент на базі Opus 5.5, що працює у фоновому режимі

На відміну від стандартних чат-ботів, Duet є проактивним агентом

Компанія Anthropic оголосила про запуск дослідницького прев’ю нового інструменту — Claude Duet. Це персональний ШІ-агент, який створює конкуренцію Meta Muse та OpenAI Dots.

Як працює Claude Duet і що він вміє

На відміну від стандартних чат-ботів, Duet є проактивним агентом. Щодня він формує короткий брифінг із переліком дій на основі підключених застосунків і звертається до користувача лише тоді, коли потрібне його безпосереднє залучення.

Основні можливості агента:

адміністративні таски — планування зустрічей, обробка сповіщень;

складні інженерні й аналітичні завдання — створення дашбордів із десятками інструментів, побудова фінансових/продажних прогнозів, прототипування та повноцінна розробка вебзастосунків;

автономність — Duet працює на базі моделі Opus 5.5 у власній віртуальній машині. Йому не потрібна відкрита вкладка в браузері — агент виконує завдання у фоновому режимі;

окремі додатки — Anthropic випускає standalone-застосунки для iOS та Android спеціально під Duet.

Ціноутворення та ліміти

Головна перевага Claude Duet над OpenAI Dots — доступність. Anthropic підтвердила, що після повноцінного релізу агент буде доступний у межах стандартного тарифу Pro за $20 на місяць. Для порівняння: OpenAI пропонує аналогічний функціонал Dots лише на дорожчих тирах (від $100/місяць).

Проте Duet ділить ліміти використання з іншими інструментами Claude (включаючи Claude Code). Щоб користувачі не вичерпували квоту занадто швидко, агент перевіряє підключені акаунти раз на кілька годин, а не безперервно. Користувачі зможуть самостійно налаштовувати частоту сповіщень та теми, про які Duet має інформувати.

Приватність та безпека

Оскільки агент вимагає глибокої інтеграції в цифрову екосистему користувача, Anthropic приділила окрему увагу захисту даних.

Зокрема, Duet ніколи напряму не бачить паролі або токени авторизації, а інформація про здоров’я чи особисті фінанси передається лише за явним дозволом користувача. Крім того, для запобігання витокам чутливих даних компанія впровадила спеціальну систему prompt-захисту та додаткові класифікатори.

Детальніший звіт про захист конфіденційності компанія обіцяє опублікувати найближчим часом.