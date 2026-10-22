Маск назвав терміни запуску заводу чипів Terafab

Проєкт передбачає створення в Техасі комплексу, який об'єднає виробництво, пакування та тестування передових логічних чипів і мікросхем пам'яті.

Спільне підприємство компаній американського мільярдера Ілона Маска SpaceX і Tesla під назвою Terafab планує розпочати серійне виробництво чипів у третьому або четвертому кварталі 2028 року.

Під час конференц-дзвінка SpaceX Маск заявив, що графік реалізації проєкту є «дуже амбітним», передає Reuters.

Що відомо про проєкт Terafab

Terafab має забезпечити виробництво обчислювальних потужностей обсягом 1 терават на рік для потреб штучного інтелекту та робототехніки. Проєкт передбачає створення в Техасі комплексу, який об’єднає виробництво, пакування та тестування передових логічних чипів і мікросхем пам’яті.

За внутрішнім графіком Terafab, перший тестовий чип із використанням схем статичної оперативної пам’яті SRAM має запрацювати приблизно в травні або червні 2027 року в дослідницькому центрі компанії в Остіні. Такі схеми виробники напівпровідників використовують для перевірки та вдосконалення технологічних процесів.

«Я закладаю великий діапазон похибки, оскільки ми не знаємо, чи вдасться нам справді цього досягти», — заявив Маск.

Чому запуск виробництва чипів може затриматися

Підприємець також визнав, що вихід на серійне виробництво в другій половині 2028 року потребуватиме надзвичайно швидкої реалізації проєкту. У США будівництво сучасних заводів із виробництва логічних мікросхем може тривати три роки або довше.

Однією з головних перешкод для реалізації проєкту є отримання достатньої кількості складного та дорогого обладнання для виробництва напівпровідників. Зокрема, для виготовлення найсучасніших чипів потрібні установки літографії в глибокому ультрафіолеті EUV, які виробляє нідерландська компанія ASML.

Під час конференц-дзвінка фінансовий аналітик запитав Маска, чи замовила SpaceX такі установки. Прямої відповіді він не дав, натомість подякував ASML та іншим постачальникам за прискорення постачання обладнання, яке, за його словами, допомогло дотримуватися запланованих термінів.

Чому запуск виробництва чипів може затриматися

Terafab залежить і від постачальників зі США, серед яких Applied Materials та KLA. Від своєчасного отримання обладнання залежатиме можливість розгорнути виробництво в межах заявленого графіка.

За даними Reuters, раніше Маск згадував про переговори щодо можливої співпраці з Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) — найбільшим у світі виробником передових мікросхем. Однак згодом він заявив, що Terafab має намір самостійно керувати виробничим комплексом.

Маск неодноразово оголошував терміни реалізації проєктів, яких його компаніям зрештою не вдавалося дотриматися. У випадку Terafab він окремо наголосив, що заявлений графік є орієнтиром, а не гарантією запуску.