Де в Україні восени найбільше купують електроавто

За даними Укравтопрому, з січня по вересень 2026р. український автопарк поповнили 27954 авто на електротязі (BEV).

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Найбільші показники з реєстрацій цих авто

Львівська область — 4269 од. (94% вживані);

місто Київ — 2689 од. (61% вживані);

Київська обл. — 2173 од. (76% вживані);

Дніпропетровська обл. — 1871од. (79% вживані);

Волинська обл. — 1784 од. (97% вживані).

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В частині нових авто лідерські позиції на цих ринках зайняли:

BYD Sea Lion 06 EV — у Києві, на Львівщині та Київщині;

BYD Leopard 3 — у Дніпропетровській обл. та на Волині.

Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:

TESLA Model Y — у Києві, Київській та Дніпропетровській обл.;

TESLA Model 3 — на Львівщині;

NISSAN Leaf — на Волині.

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зменшився вдвічі. Нагадаємо, попит на електромобілі в Україні скоротився вдвічі. У вересні українці придбали майже 4,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з вереснем 2025 року попит на електрокари

Більшість придбаних у вересні електромобілів були легковими — 4 349 авто. Із них 448 були новими, що на 80% менше, ніж роком раніше. Ще 3901 авто — уживаними (-42%).