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Де в Україні восени найбільше купують електроавто

Технології&Авто
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Де в Україні восени найбільше купують електроавто
Де в Україні восени найбільше купують електроавто
За даними Укравтопрому, з січня по вересень 2026р. український автопарк поповнили 27954 авто на електротязі (BEV).

Найбільші показники з реєстрацій цих авто

Львівська область — 4269 од. (94% вживані);
місто Київ — 2689 од. (61% вживані);
Київська обл. — 2173 од. (76% вживані);
Дніпропетровська обл. — 1871од. (79% вживані);
Волинська обл. — 1784 од. (97% вживані).
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В частині нових авто лідерські позиції на цих ринках зайняли:
  • BYD Sea Lion 06 EV — у Києві, на Львівщині та Київщині;
  • BYD Leopard 3 — у Дніпропетровській обл. та на Волині.
Бестселери в сегменті ввезених з-за кордону вживаних електромобілів:
  • TESLA Model Y — у Києві, Київській та Дніпропетровській обл.;
  • TESLA Model 3 — на Львівщині;
  • NISSAN Leaf — на Волині.
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Нагадаємо, попит на електромобілі в Україні скоротився вдвічі. У вересні українці придбали майже 4,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з вереснем 2025 року попит на електрокари зменшився вдвічі.
Більшість придбаних у вересні електромобілів були легковими — 4 349 авто. Із них 448 були новими, що на 80% менше, ніж роком раніше. Ще 3901 авто — уживаними (-42%).
Також ми писали, як продати автомобіль, якщо власник за кордоном або служить. Продати автомобіль можна навіть тоді, коли його власник перебуває за кордоном, проходить військову службу або не має змоги особисто відвідати сервісний центр МВС. У таких випадках можна оформити угоду дистанційно через «Дію» або доручити продаж уповноваженому представнику. Водночас онлайн-переоформлення доступне не для всіх транспортних засобів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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