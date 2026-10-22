Де в Україні восени найбільше купують електроавто

Нагадаємо, попит на електромобілі в Україні скоротився вдвічі.
У вересні українці придбали майже 4,6 тис. автомобілів на акумуляторних джерелах живлення (BEV). Порівняно з вереснем 2025 року попит на електрокари зменшився вдвічі.
Більшість придбаних у вересні електромобілів були легковими — 4 349 авто. Із них 448 були новими, що на 80% менше, ніж роком раніше. Ще 3901 авто — уживаними (-42%).
Також ми писали, як продати автомобіль, якщо власник за кордоном або служить.
Продати автомобіль можна навіть тоді, коли його власник перебуває за кордоном, проходить військову службу або не має змоги особисто відвідати сервісний центр МВС. У таких випадках можна оформити угоду дистанційно через «Дію» або доручити продаж уповноваженому представнику. Водночас онлайн-переоформлення доступне не для всіх транспортних засобів.