Tesla розповіла, коли почне продавати безпілотні Cybercab
Tesla планує почати продавати автономні автомобілі Cybercab до кінця 2026 року.
Як пише TechCrunch, про це заявив віцепрезидент компанії з інженерії Ларс Мораві під час конференції за підсумками третього кварталу. Водночас Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA) розслідує, чи відповідає автомобіль вимогам безпеки.
Що відомо про автономний автомобіль Cybercab
Cybercab — це двомісний електромобіль, який не має керма та традиційних органів керування. Наразі всі виготовлені екземпляри призначені для власного парку роботаксі Tesla. Згодом компанія почне постачати автомобілі стороннім клієнтам, спочатку в невеликих кількостях, поступово нарощуючи обсяги.
Гендиректор Tesla Ілон Маск роками обіцяв створити великий парк недорогих роботаксі. Спочатку компанія планувала перетворювати звичайні автомобілі Tesla на безпілотні таксі за допомогою оновлень програмного забезпечення. Однак цей задум досі не реалізували повною мірою.
Коли Tesla планує запустити повністю автономне керування
Наразі система Full Self-Driving (Supervised) автоматизує багато завдань під час керування, але водій має стежити за дорогою та бути готовим перебрати керування. Маск заявив, що повністю автономну версію FSD без нагляду водія планують надати клієнтам у другому кварталі 2027 року.
Якщо обидва плани буде реалізовано вчасно, сторонні оператори зможуть придбати Cybercab і використовувати їх як роботаксі раніше, ніж власники звичайних Tesla отримають доступ до повністю автономного керування.
Маск також наголосив, що Cybercab призначений передусім для надання транспортних послуг, а не для приватного володіння. Тому більшість таких автомобілів залишатиметься у власності Tesla.
Водночас запуск Cybercab може ускладнити американське законодавство. Чинні федеральні стандарти безпеки вимагають наявності педалей гальм, дзеркал та інших елементів, яких може не бути в автономних автомобілях. Міністерство транспорту США вже запропонувало послабити ці вимоги для безпілотного транспорту.
NHTSA розслідує, на підставі яких технічних даних Tesla підтвердила відповідність Cybercab стандартам. Результати перевірки можуть вплинути на можливість законної експлуатації автомобіля.
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