Кабмін вніс зміни до процедури призову під час мобілізації — Finance.ua

Кабмін вніс зміни до процедури призову під час мобілізації Сьогодні 11:00 — Особисті фінанси

Кабмін вніс зміни до процедури призову під час мобілізації

Кабінет Міністрів України вніс зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою КМУ від 16.05.2024 № 560.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Що зміниться:

військовозобов’язані та резервісти отримуватимуть направлення на медогляд через Єдиний держреєстр;

конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;

враховано випадки, коли рішення про придатність втратило чинність;

оновлено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку. Наприклад, для жінок і чоловіків, які утримують трьох і більше дітей до 18 років;

в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів з’явиться відмітка про вручення повістки;

врегульовано порядок подачі документів на отримання відстрочки для здобувачів освіти.

Представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук уточнив , що змінами передбачено відображення в реєстрі призовників і резервістів відомостей про вручення повістки на паперовому бланку, уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям відстрочки від призову та конкретизовано випадки, коли особи не направляються для проходження ВЛК.

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«Внесено зміни до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку», — повідомив Мельничук.

За його словами, також уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. Конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Мельничук також зазначив, що документом визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби. Уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів.

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Крім того, уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років тощо.

Олексій Гончаренко також розповів , які документи мають подати військовозобовʼязані, у яких є троє і більше дітей, які не досягли 18-річного віку.

Обовʼязково потрібно надати свідоцтва про народження всіх дітей із зазначенням імен батьків. Також до пакету документів треба додати один з таких документів:

свідоцтво про шлюб з матір’ю/батьком дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу та місце проживання дітей;

рішення органу опіки й піклування щодо проживання дітей;

письмовий договір між батьками про проживання дітей;

інше рішення суду або документи про відсутність іншого з батьків;

довідка з Реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів (не пізніше ніж за 5 днів до подачі заяви).

Водночас ті, хто претендує на відстрочку від мобілізації як особа, що здійснює постійний догляд, мають надати акт про здійснення догляду (додаток 8) або документи про отримання компенсації за такий догляд (допомоги і надбавки).

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