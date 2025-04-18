Стало відомо, скільки держслужбовців мобілізовано до лав ЗСУ — Finance.ua
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Стало відомо, скільки держслужбовців мобілізовано до лав ЗСУ

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Стало відомо, скільки держслужбовців мобілізовано до лав ЗСУ
Стало відомо, скільки держслужбовців мобілізовано до лав ЗСУ
За даними Національного агентства з питань державної служби, на сьогодні мобілізовано 8% держслужбовців. Серед тих, хто на фронті, є і втрати.
Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, 18 квітня, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов.
«Що стосується мобілізації, то Національне агентство державної служби веде таку статистику. У нас зараз мобілізовано близько 8% чоловіків. Зараз у лавах ЗСУ проходять службу кілька тисяч держслужбовців», — сказав він.
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За словами Міністра, серед мобілізованих держслужбовців є втрати.
«Ми втратили понад 120 наших колег», — наголосив Немчінов.
Міністр додав, що не має інформації щодо мобілізованих в органах місцевого самоврядування.
Нагадаємо, з банків мобілізували на фронт до 15% чоловіків.
На заводи в Україні все частіше наймають жінок, через мобілізацію чоловіків. У тому числі, на тяжке виробництво.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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