Мобілізація «стала популярною» серед підозрюваних у корупції, — САП Сьогодні 09:44

В Україні стає популярним новий спосіб уникнути кримінальної відповідальності за корупцію. Підозрювані добровільно вступають до лав Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру у Facebook

«Мобілізація обвинувачених у справах САП і НАБУ стала одним з актуальних і популярних методів уникнення кримінальної відповідальності», — ідеться в повідомленні САП.

У прокуратурі зазначили, що вже 48 підозрюваних після направлення до суду обвинувальних актів за власною ініціативою мобілізувалися до лав ЗСУ.

З цієї причини розгляд справ зупинено, а строки притягнення до відповідальності підозрюваних спливають. Таким чином вони можуть уникнути покарання.

Нагадаємо, вчора, 9 квітня, колишній голова Державної фіскальної служби Роман Насіров, який міг отримати хабар у розмірі 722 млн гривень, не з’явився на суд.

Сторона захисту заявила про те, що Насіров не може брати участь у судових засіданнях, оскільки він пішов добровільно служити до ЗСУ.

Адвокати просили суддю зупинити провадження з цієї причини.

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